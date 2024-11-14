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Ранній вихід на пенсію — які професії отримують пільгові умови

14 листопада 2024 06:10
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Пенсія за віком — для кого діють пільгові умови у 2024 році
Пенсіонерка сидить на лавці. Фото: Pixabay
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Законодавством України передбачено пільгові умови виходу на пенсію для деяких категорій громадян. Це стосується українців, які працювали в умовах особливо шкідливого або важкого виробництва.

Про те, хто може вийти на пенсію раніше за інших, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Хто може вийти на пенсію раніше

Пільгові умови призначення пенсії за віком діють для людей, які мають достатній стаж роботи у важких або шкідливих умовах та досягли певного пенсійного віку.

Незалежно від останнього місця роботи пільга надається працівникам, які повний робочий день трудились на підземних роботах або на роботах з особливо шкідливими та важкими умовами праці після досягнення 50 років.

Для жінок пенсійний вік поступово підвищується з 45 до 50 років залежно від дати народження. Вимоги до стажу у таких працівників такі:

  • від 20 років 6 місяців до 25 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах — у чоловіків;
  • від 15 років 6 місяців до 20 років, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах —  у жінок.

Навіть якщо працівник не має відповідної кількості стажу, але половину часу він трудився на шкідливих роботах, його пенсійний вік може бути знижений:

  1. Чоловікам – на 12 місяців за кожний рік шкідливої роботи.
  2. Жінкам – на 16 місяців за кожний рік шкідливої роботи.

Для кого ще діють пільгові умови

Працівники, які були залучені до робіт за списком №2, мають право вийти на пенсію у 55 років (для жінок вік підвищується поступово до 55 років). Для цього потрібен стаж:

  • від 25 років 6 місяців до 30 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах — у чоловіків;
  • від 20 років 6 місяців до 25 років, з них не менше 10 років на шкідливих роботах — у жінок.

Перелік виробництв, професій і посад, робота на яких дає право на ранню пенсію, затверджується постановами Кабінету Міністрів України. При цьому право на пільгову пенсію визначається за списками, що діяли в період роботи особи.

Раніше ми писали, що більшість пенсіонерів напряму залежить від державних виплат. Однак уже в наступному році можуть запровадити зміни, через які деяким українцям припинять нарахування пенсій.

Також ми розповідали, що деяким українським пенсіонерам призначають доплати на надбавки. В деяких випадках розмір виплат може зрости майже на 1 000 грн.

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08:21 США виділили Україні новий пакет допомоги — куди підуть кошти

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