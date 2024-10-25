Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

Женщина сидит возле батареи ФОТО: depositphotos

В Украине стартовал отопительный сезон. Пока власти в традиционной манере рапортуют о готовности к холодам, международные организации предупреждают о рисках длительных блекаутах и возможных перебоях с подачей воды и тепла. К тому же в этом году Украина входит в зиму с самым низким объемом запасов газа. Учитывая все это эксперты советуют украинцам закупать генераторы и топливо, а также максимально подготовить все внутридомовые коммуникации к холодам.

"Не забывайте про генераторы"

На днях в Украине стартовал отопительный сезон. В большинстве городов страны тепло уже начали подавать в социально значимые бюджетные учреждения, такие как школы, больницы и детские сады.

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Жилой фонд традиционно подключат немного позже. "Украина стоит на пороге отопительного сезона. Правительство, областные военные администрации и власть громад синхронно работают по трем ключевым направлениям для того, чтобы зимой во всех домах было светло и тепло", — написал в своем телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам премьера, среди направлений работы — подготовка инфраструктуры, накопление ресурсов и создание децентрализованной генерации.

Тем временем прогнозы относительно грядущего отопительного сезона весьма неоднозначные. Украинские власти традиционно заявляют о высокой готовности, а ООН пугает длительными блекаутами. В частности, как говорится в докладе наблюдателей ООН, этой зимой отключения электроэнергии могут длиться от 4 до 18 часов ежедневно.

"Эта зима будет очень сложной. Люди, вероятно, столкнутся с регулярными отключениями электроэнергии по всей стране. Любые новые атаки, которые приведут к более длительным отключениям, могут иметь катастрофические последствия", — заявила руководитель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белл.

Отмечается, что зимой последствия разрушения энергосистемы могут быть еще более серьезными, а отключения электроэнергии будут длиться от 4 до 18 часов ежедневно.

Впрочем, в Минэнерго такой сценарий резко опровергли. "Мы вызвали их представителей, чтобы понять, откуда такие расчеты. Оказалось, что у них нет реальных аргументов", – заявил министр энергетики Герман Галущенко. Более того, по его словам, эта зима может пройти совсем без отключений света, если россияне не повредят уже восстановленные или до сих пор уцелевшие энергообъекты.

В то же время, как говорит экс-министр энергетики Иван Плачков, такая формулировка в нынешних условиях может быть чересчур оптимистичная и излишне успокаивающая. "Что значит если не будет обстрелов? У нас что война закончилась, чтобы не было обстрелов энергетической инфраструктуры? Я считаю, что это очень оптимистическое и успокаивающее заявление. Чего, на мой взгляд, сегодня делать не стоит. Наоборот, людям нужно говорить, что есть дефицит мощностей, которые составляет порядка 5 гВт. И этот объем будет нужен во время низких температур. Поэтому, готовьтесь, не забывайте про генераторы, не забывайте про дизельное топливо. Также нужно помнить про энергосбережение, сокращать потребление энергоприборов и конечно же не забывать про оплату счетов, чтобы энергетики могли удерживать систему", — сказал Плачков.

Не испытывает особого оптимизма и энергетический эксперт Олег Попенко. "Невозможно подготовится на 80-100%, когда 85% сетей требуют ремонта. 85-90% жилого многоквартирного фонда требуют срочного капремонта. А долги за коммуналку, в частности за тепло, составляют десятки миллиардов гривень", - сказал Попенко.

По его словам, любой отопительный сезон, еще до начала полномасштабной войны, был в Украине сложным. "А сейчас, учитывая растущие долги, техническое оснащение ТЕЦ ухудшилось и отсутствие средств у местных советов, можно предполагать, что грядущий отопительный сезон будет еще хуже, чем прошлый. Если зима будет теплой, то пройдем без больших потерь. А если будет -10 и ниже, и такая температура продлится 2-3 недели, то это будет сложно для всех нас", — сказал Попенко.

Как бы там ни было, украинцам не лишним будет подготовиться к холодам самостоятельно, советует Попенко. "Если говорить про многоквартирный фонд, то нужно проверить техническое состояние инфраструктуры внутри дома. Трубы горячей и холодной воды, канализация, электрические сети. Все проверить и максимально сделать текущие ремонты. И второе — это максимально обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии. Закупить резервные системы на насосные группы домов, которые выше 9 этажей. В частном секторе ситуация проще. Если у вас есть деньги, то вы можете купить твердотопливный котел, генератор и так далее. Но на это нужны большие деньги. Я просчитывал сколько будет стоить обеспечить прохождение отопительного сезона. Для частного сектора — это около 200 тыс. грн", — сказал Попенко.

Хватит ли ресурсов?

Один из вопросов, который остро становится накануне каждого отопительного сезона в Украине — это вопрос ресурсов. А именно газа и угля. И если угля в Украине сегодня в избытке, так как почти все ТЕС, которые его использовали разрушены, то вопрос газа, как и всей газотранспортной системы сегодня как никогда актуален.

По заверению премьер-министра, в газовых хранилищах Украина накопила более 12 млрд куб. м газа, что достаточно для прохождения отопительного сезона. "Сейчас имеем в газохранилищах 12,2 млрд куб. м голубого топлива, а также 3,1 млн тонн угля на складах. Этого достаточно для прохождения зимы. Все девять энергоблоков АЭС, подконтрольные Украине, сейчас работают", — сказал премьер.

Напомним, до войны "нормальным" объемом газа в хранилищах считалось 19-22 млрд куб.м. газа. "Я бы не говорил, что этого достаточно. В прошлом году мы выходили в отопительный сезон с 13,5 млрд, годом до этого - с почти 15 млрд. А сейчас 12,7 млрд. Это на 1,5-2 млрд меньше. Это большой объем. Я не думаю, что потребление на столько сильно так уменьшилось. Это критическая цифра. Мы не знаем какая будет зима. Если холодной, то будет проблема", — сказал Плачков.

К тому же, по его словам, уменьшение закаченного в ПГХ хранилища будет влиять на давление в системе, а соответственно, и на объем газа, который можно отобрать за определенное время. "Чем меньше давление, тем меньший объем мы можем взять. Если, например, при 20 млрд, мы могли отбирать по 200 млн в сутки, то при 10 - 12 млрд место 200, мы сможем брать 50 млн куб. м", — сказал Плачков.

Конец транзита российского газа: три сценария будущего

1 января 2025 года закончится действие крупного контракта, регулирующего транзит российского газа через Украину, продлевать который украинские власти не намерены. А вместе с транзитом прекращает работу и нефтепровод "Дружба". По его южной ветке нефть получали Словакия, Чехия и Венгрия.

В то же время, просто взять и перекрыть вентиль, как говорит Плачков, будет недостаточно. "Если не будет транзита, то нам нужно будет заполнить ГТС собственным газом, чтобы поддерживать давление. И с этим могут быть сложности. Критической ситуации, когда потребители останутся без газа, могут и не быть. Но проблемы с давлением будут", — сказал Плачков.

Кроме того, газовая инфраструктура Украины, которая до сих пор в значительной степени не повреждена, может стать военной целью, если российский газ больше не будет поступать в украинские трубопроводы.

Поэтому сегодня активно обсуждаются и альтернативные варианты. Один из них - замена транзита "российского" газа на "азербайджанский". Другими словами, европейские страны заключают контракты на поставки газа с Азербайджаном, Туркменистаном или любой другой страной, а Украина продолжает транзит, но уже "де юре" не российского газа и не имеет контрактов с агрессором. Проще говоря, не произошло бы никаких изменений в газовых потоках: трейдеры ЕС покупали бы газ у Азербайджана, который покупал бы газ у России.

Еще один вариант — это новое соглашение между ЕС, Украиной и Россией. Трейдеры ЕС могли бы покупать российский газ на российско-украинской границе в Судже и бронировать транзитные мощности через инфраструктуру трубопроводной сети Украины для доставки "своего" газа в европейские страны. До войны Украина настаивала на таком подходе, соответствующем регулированию ЕС. Но в нынешних обстоятельствах неясно, будет ли он по-прежнему выгоден Украине.

Как бы там ни было, Украине вряд ли удастся поддерживать прежние обьемы транзита, что ударит по доходам страны. С коммерческой точки зрения, Украине требуется минимальная мощность около 27 млн ​​куб. м в день для работы. Ежедневная техническая мощность украинского транзита намного выше (244 млн куб. м в день), чем то, что забронировано (72 млн куб. м) или фактически транзитировано (40-50 млн куб. м).