Дополнительные выходные без потери зарплаты: когда работники имеют право

Деньги на столе, сотрудница в офисе. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Большинство работников, как правило, не против дополнительных выходных, но не все знают, что закон позволяет работодателям официально сократить рабочую неделю. Иногда это даже никак не повлияет на размер зарплаты.

В каких случаях это возможно, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Управление инспекционной деятельности в Житомирской области.

Когда руководитель может добавить выходной

Предприятия могут устанавливать для работников более благоприятные условия труда. Например, сократить продолжительность рабочей недели или ввести дополнительные выходные дни.

Сейчас рабочая неделя стандартно длится 40 часов, но работодатель может сократить ее за свой счет.

Что будет с зарплатой

Если на предприятии официально ввели сокращенное рабочее время, работники продолжают получать полный должностной оклад или тарифную ставку. То есть меньшее количество рабочих часов в этом случае не должно влиять на зарплату.

Когда выплаты все же могут уменьшиться

Важно не путать сокращенное рабочее время с неполной занятостью.

Если работник трудится на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, его зарплату начисляют пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работы.

Что нужно для введения дополнительных выходных

Такие изменения должны быть правильно оформлены. Обычно соответствующие условия закрепляются в коллективном договоре или других внутренних документах предприятия.

Главное, чтобы новые правила не нарушали трудовые права работников и были понятны для всех.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что размер больничных в Украине зависит от страхового стажа. Но есть работники, которым выплатят 100% зарплаты независимо от стажа. В частности, это пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, ветераны войны и семьи погибших защитников. Также полные выплаты предусмотрены для некоторых льготных категорий и работников "Дія.City".

Также Новини.LIVE писали о зарплате подросткам. Несовершеннолетние могут официально работать уже с 16 лет, а в отдельных случаях — даже с 14. Для них действует сокращенное рабочее время, но зарплату должны платить не менее минимальной. При этом за полную норму работы подростки получают оплату как взрослые работники.