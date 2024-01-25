Путин разрешил российской компании приобрести акции компаний, принадлежавших Ахметову

Президент РФ Владимир Путин. Фото: reuters

Президент России Владимир Путин разрешил компании "Лучшее решение" приобрести 100% акций предприятий "Донской антрацит" и "Шахтоуправление Обуховская". Ранее они принадлежали украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также:

Компании Ахметова в РФ приобретут россияне

Как известно, в 2012 году "Донский антрацит" и "Шахтоуправление "Обуховская", расположенные в Ростовской области РФ, приобрела украинская ДТЭК, владельцем которой является Ринат Ахметов.

Однако после начала российской агрессии эти компании перешли в Сбербанк — он продал их Valleyton Investments.

Так, Путин разрешил АО "Лучшее решение" приобрести 100% акций этих компаний. Известно, что она была зарегистрирована в Москве 1 ноября 2022 г. с уставным капиталом 4 млн руб. Гендиректором является Максим Алимов.

Напомним, что эксперты рассказали, есть ли риск дефолта в случае конфискации российских активов.

Кроме того, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высказал мнение по поводу дискуссий, связанных с юридическими сложностями использования замороженных российских активов. При этом он отметил, что сейчас есть три основных способа финансирования Украины.