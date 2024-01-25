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Путін дозволив російській компанії придбати акції компаній, які належали Ахметову

25 січня 2024 21:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Путін дозволив російській компанії придбати акції компаній, які належали Ахметову
Президент РФ Володимир Путін. Фото: reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент Росії Володимир Путін дозволив компанії "Лучшее решение" придбати 100% акцій підприємств "Донской антрацит" і "Шахтоуправление "Обуховская". Раніше вони належали українському бізнесменові Рінату Ахметову. 

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Як відомо, у 2012 році "Донський антрацит" і "Шахтоуправління "Обухівська", які розташовані в Ростовській області РФ, придбала українська ДТЕК, власником якої є Рінат Ахметов.

Проте після початку російської агресії ці компанії перейшли до "Сбербанку" — він продав їх Valleyton Investments.

Так, Путін дозволив АТ "Лучшее решение" придбати 100% акцій цих компаній. Відомо, що вона була зареєстрована у Москві 1 листопада 2022 року зі статутним капіталом 4 млн руб. Гендиректором є Максим Алімов. 

Нагадаємо, що експерти розповіли, чи є ризик дефолту в разі конфіскації російських активів.

Крім того, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив думку щодо дискусій, пов'язаних із юридичними складнощами використання заморожених російських активів. При цьому він зазначив, що зараз є три основні способи фінансування України.

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Рінат Ахметов
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