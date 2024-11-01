Пенсии прокуроров планируют снизить — детали законопроекта

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Прокуроры в Украине могут потерять свои огромные пенсии. Это станет возможным, если в Украине будет утвержден единый подход к перерасчету пенсий, независимо от закона, на основе которого они исчисляются.

Об этом говорится в новом законопроекте №12165 о пенсионном обеспечении отдельных категорий работников (служащих), который внесла в Верховную Раду Украины председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

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Детали законопроекта

"Несмотря на войну, в Украине сложилась ситуация, при которой из-за разного применения норм пенсионного законодательства за последние 10 лет увеличилось количество исков в суд о назначении и установлении по решению суда пенсий, в первую очередь, прокурорами. Кроме того, работники органов прокуратуры наряду с привилегированными условиями исчисления пенсий имеют исключительное право назначать пенсию за выслугу лет, не оставляя свою работу, и получать прокурорскую зарплату в удвоенном размере", — говорится в пояснительной записке.

В документе также отмечается, что ситуация с пенсиями недопустима и требует реформ. Предлагается ввести единые условия для пересчета специальных пенсий, независимо от законодательства, по которому они исчисляются, а также установить общие принципы назначения пенсий за выслугу лет.

Законопроектом предусматривается ряд изменений:

Назначение пенсии за выслугу лет для прокуроров только после их увольнения из органов прокуратуры.

Перерасчет пенсий для силовиков и работников прокуратуры с учетом роста доходов населения в Украине и инфляции, в частности, из-за применения коэффициента увеличения.

Введение с 1 января 2025 части пятой статьи 61 Закона "О правотворческой деятельности", запрещающей судам применять нормы, признанные Конституционным Судом Украины неконституционными, даже если они действовали ранее. Это положение также было включено в Меморандум с МВФ.

Установление требования, что изменения в пенсионное законодательство могут вноситься исключительно через отдельный закон о внесении изменений в Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или Закон "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Заключительные положения законопроекта предусматривают, что Кабинет Министров должен подать в Верховную Раду законопроект о внедрении с 1 июля 2026 профессиональной пенсионной системы для работников прокуратуры, судей, служащих правоохранительных и оборонных органов, а также антикоррупционных учреждений. Эта система будет предусматривать элементы накопления для лиц на высокооплачиваемых должностях, среднемесячная заработная плата которых превышает среднемесячный доход по стране за предыдущий год, и будет финансироваться за счет части доходов с таких должностей.

Законопроект также предусматривает, что пенсии, назначенные военнослужащим, лицам, имеющим право на пенсию по этому закону, и их семьям, будут ежегодно пересчитываться с 1 марта. Перерасчет будет производиться с учетом роста денежных доходов населения и инфляции на основании коэффициента увеличения. Порядок и условия этого перерасчета будет определять Кабинет Министров.

В то же время, останется возможность перерасчета пенсии с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат. Перерасчет будет произведен за прошедшее время, но не более чем за 12 месяцев со дня подачи дополнительных документов.

Что еще стоит знать

Напомним, 30 октября 2024 года Верховная Рада Украины поддержала правку, отменяющую повышение зарплат прокурорам в 2025 году на три миллиарда гривен. За это решение проголосовали 242 народных избранника.

Мы также писали, что депутат Киевского городского совета Леонид Емец убежден, что брать взятки прокуроров и судей побуждает небольшая зарплата. При этом он обратил внимание, что большая зарплата никак не гарантирует, что человек не будет брать взятку.