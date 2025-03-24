Ввоз в Украину пищевых продуктов — какие правила в 2025 году

Автомобиль на пункте пропуска. Фото: УНИАН

Украинцам, которые часто путешествуют за границу и привозят из других стран, например, продукты питания, важно разбираться в таможенных правилах. Так, на таможню граждане попадают при каждом пересечении границы, поэтому наткнуться на проверку — вполне реальная возможность.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие правила действуют для украинцев, которые хотят пересечь границу с продуктами питания для собственного потребления в 2025 году.

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Как рассказали в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, продукты питания для собственного потребления граждане ввозят на таможенную территорию страны на основании соответствующего правительственного постановления. В документе, например, говорится о том, что из-за границы один человек может привезти продуктов на общую сумму, не превышающую 200 евро, в таких объемах:

в упаковке производителя, с назначением для розничной торговли, — в количестве не более чем одна упаковка или общей массой, не превышающей два килограмма, каждого наименования на одного человека;

без упаковки — не более двух килограммов каждого наименования на одного человека;

без упаковки — неделимый продукт, готовый к непосредственному употреблению, в количестве не более чем по одному наименованию на одного человека.

Важно помнить и о том, что все продукты во время таможенного контроля подлежат декларированию (процесс происходит устно или письменно).

При этом обязательными являются меры контроля эпизоотического состояния территории страны происхождения/отправления пищевых продуктов. Это требование нужно, чтобы:

предотвратить распространение на территорию Украины возбудителей инфекционных заболеваний, фактором передачи которых могут быть отдельные пищевые продукты животного происхождения.

Напомним, что в 2025 году на территории Евросоюза заработает система авторизации путешествий ETIAS. Поэтому перед тем, как въехать в любую страну Евросоюза, граждане из 60 стран, имеющих безвизовый режим с ЕС, должны получать разрешение.

Также мы объясняли, какие товары украинцам не удастся отправить Новой почтой. Компания имеет перечень вещей и товаров, которые категорически запрещено пересылать.