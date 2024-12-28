Продать квартиру в 2025 году — какие налоги нужно оплатить и кому

Банкноты украинских гривен. Фото: Unsplash

Продажа или покупка недвижимости – радостное событие, поскольку чаще всего это означает, что в жизни человека начинается новый этап. Однако есть и не очень приятные новости, ведь украинское законодательство предусматривает, что при покупке или продажи недвижимости нужно платить налоги.

Редакция сайта Новини.LIVE расскажет, о каких налогах нужно знать тем, кто планирует финансовые операции с недвижимостью.

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В пункте 172.1 Налогового кодекса Украины отмечается, что налогообложению не подлежит доход от продаж или обмена недвижимости, если соблюдены некоторые условия, например:

недвижимость продается или обменивается впервые (за отчетный налоговый год);

налогоплательщик владеет недвижимостью не менее трех лет. Однако это не касается имущества, полученного по наследству;

продается недвижимость, не превышающая норму безвозмездной передачи, определенную статьей 121 Земельного кодекса Украины.

Если один из пунктов отсутствует, налог на продажу недвижимости составляет 5%. Также продавцу придется уплатить 5% военного сбора от стоимости имущества, указанной в договоре купли-продажи. В то же время платить уже 18% НДФЛ и 5% военного сбора нужно будет, если для гражданина это уже третья продажа недвижимости за год или даже больше.

Дополнительные расходы

За услуги нотариуса, который зарегистрирует право собственности и договор купли-продажи, продавец и покупатель заплатят до 10 тыс. грн. Ко всему продавец еще будет платить 1% пошлины от стоимости имущества в Пенсионный фонд. Сделать это можно в нотариальной конторе при оформлении договора.

Возможно, еще придется делать оценку стоимости имущества. Если недвижимость есть в реестрах у нотариуса, тогда за эту процедуру можно и не платить. В противном случае оценка стоимости имущества стоит одну тысячу гривен (обычная) или две тысячи гривен — облагается налогом, если продавцу нужно платить налог.

Кроме того, дополнительные расходы будут касаться уплаты процента риелторскому агентству, если продавец обращался туда за помощью.

Кто может не платить налог за продажу или покупку недвижимости

Такая возможность есть:

у граждан с инвалидностью I и II группы;

граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы (1 и 2 категории инвалидности);

граждане с 3 категорией инвалидности, которые считаются пострадавшими от взрыва на ЧАЭС;

украинцы с 4 категорией инвалидности, полученной после катастрофы на Чернобыльской АЭС, если они постоянно работают и живут на территории, где происходит усиленный радиоэкологический контроль;

граждан с инвалидностью, полученной во время Второй мировой войны и семей пропавших без вести или погибших воинов (партизан).

кроме этого, обязательный платеж 1% суммы сделки в Пенсионный фонд не взимают с лиц, впервые покупающих жилье и состоящих на квартирном учете.

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