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Продаж квартири в Україні — які податки доведеться сплатити

28 грудня 2024 17:22
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Продати квартиру у 2025 році — які податки треба сплатити та кому
Банкноти українських гривень. Фото: Unsplash
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Продаж чи купівля нерухомості — радісна подія, оскільки найчастіше означає, що у житті людини починається новий етап. Однак є й не дуже приємні новини, адже українське законодавство передбачає, що під час купівлі або продажу нерухомості потрібно платити податки.

Редакція сайту Новини.LIVE розповість, про які податки потрібно знати тим, хто планує фінансові операції з нерухомістю.

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У пункті 172.1 Податкового кодексу України зазначається, що оподаткуванню не підлягає дохід від продажу чи обміну нерухомості, якщо дотримані деякі умови, наприклад:

  • нерухомість продається чи обмінюється вперше (за звітний податковий рік); 
  • платник податку володіє нерухомістю не менше, ніж три роки. Однак це не стосується майна, яке було отримано у спадок; 
  • продається нерухомість, яка не перевищує норму безоплатної передачі, визначену cтаттею 121 Земельного кодексу України. 

Якщо один із пунктів відсутній, податок за продаж нерухомості становитиме 5%. Також продавцю доведеться сплатити 5% військового збору від вартості майна, яка зазначена в договорі купівлі-продажу та не є меншою, ніж оціночна вартість об’єкта.  Водночас сплатити вже 18% ПДФО та 5% військового збору треба буде, якщо для людини це вже третій продаж нерухомості за рік чи навіть більше. 

Додаткові витрати 

За послуги нотаріуса, який зареєструє право власності та договір про купівлю-продаж, продавець та покупець заплатять до 10 тис. грн. До всього продавець ще й платитиме 1% мита у пенсійний фонд від вартості майна. Зробити це можна у нотаріальній конторі під час оформлення самої угоди. 

Можливо ще доведеться робити оцінку вартості майна. Якщо нерухомість є в реєстрах у нотаріуса, тоді за цю процедуру можна й не платити. В іншому випадку оцінка вартості майна коштує одну тисячу гривень (звичайна) або дві тисячі гривень — оподаткована, якщо продавцю треба платити податки. 

Крім того, додаткові витрати будуть стосуватись сплати відсотку рієлторському агентству, якщо продавець звертався туди за допомогою.

Хто може не платити податок за продаж чи купівлю нерухомості

Така можливість є:

  • в осіб з інвалідністю І та ІІ групи;
  • громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 та 2 категорії інвалідності);
  • громадян з 3 категорією інвалідності, які вважаються постраждалими від вибуху на ЧАЕС; 
  • українців з 4 категорією інвалідності, набутою після катастрофи на Чорнобильській АЕС, якщо вони постійно працюють і живуть на території, де відбувається посилений радіоекологічний контроль;
  • осіб з інвалідністю, отриманої під час Другої світової війни та сімей воїнів (партизанів), які зникли безвісти або загинули.
  • крім цього, обов’язковий платіж 1% суми угоди до Пенсійного фонду не стягують з осіб, які вперше купують житло та перебувають на квартирному обліку.

Раніше ми розповідали, що квартири подорожчають у 2025 році. Але напередодні новорічних свят девелопери пропонують знижки та акції. 

Також ми писали, як правильно купувати власну квартиру, якщо робите це вперше. Наприклад, ніколи не можна давати гроші за житло, яке не має документів. 
 

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