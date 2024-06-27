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Продажа электроэнергии за границу — в Минэнерго прокомментировали слухи

27 июня 2024 12:45
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
В правительстве рассказали об экспорте электроэнергии за границу — что известно
Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник. Фото: Минэнерго
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Украина не экспортирует электроэнергию за границу, сосредотачиваясь на обеспечении стабильного электроснабжения внутри страны. Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник отметил, что информация об экспорте электроэнергии является фейковой.

Об этом Колесник заявил в эфире Радио Свобода.

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"Подчеркиваю: нет, экспорта не происходит на коммерческой основе. Это действительно умышленные фейки, которые распространяется как ИПСО. Мы на сегодняшний день четко ориентированы на сбалансирование внутренних потребностей энергетической системы для того, чтобы обеспечить стабильное электропитание и электроснабжение для собственных нужд", — сказал Колесник.

По словам замминистра энергетики, прилагаются максимальные усилия по уменьшению количества часов ограничений электроснабжения. Однако графики зависят от текущей ситуации, на которую могут влиять обстрелы и кардинальные изменения погодных условий.

Что еще нужно знать

Напомним, энергогенерирующая компания ДТЭК Энерго потеряла 90% генерирующих мощностей из-за российских атак. На восстановление ТЭС уходят все средства, но их не хватает.

Мы также писали, что в июле света в домах украинцев может быть не до 12 часов в сутки. В Институте энергетических стратегий сделали такой неутешительный прогноз для ряда областей Украины.

Минэнерго
электроэнергия
деньги
экспорт
ИПСО

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