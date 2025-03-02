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Продавать нельзя — как будут штрафовать за торговлю первоцветами

2 марта 2025 15:40
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Штрафы за продажу и срыв первоцветов в 2025 году — о каких суммах идет речь
Женщина продает первоцветы. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Уже очень скоро на улицах украинских городов появятся продавцы с первоцветами — редкими и исчезающими видами цветов, которые начинают цвести с первых дней весны. Первоцветы — уникальные, хотя срывать их нет никакого смысла: они не приспособлены для букетов и завянут уже через несколько часов. Также стоит помнить, что сбор и продажа первоцветов, которые есть в Красной книге Украины, строго запрещены.

Об этом напомнили в Государственной экологической инспекции.

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Специалисты отметили, что под защитой государства находятся более 40 видов первоцветов. Однако каждую весну происходят массовые сборы этих цветов, поэтому под угрозой уничтожения находятся:

  • подснежники;
  • шафран;
  • белоцвет;
  • сон-трава;
  • черемша;
  • горицвет.

Поэтому за незаконный сбор, транспортировку или реализацию этих растений, украинцев штрафуют. Размеры штрафов являются следующими:

  • за незаконное приобретение, сбыт и распространение объектов растительного мира — штраф от 510 до 1,7 тыс. грн;
  • за те же действия, совершенные в отношении растений, произрастающих в пределах природно-заповедного фонда, занесенных в Красную книгу Украины или охраняемых международными договорами — штраф от 1,7 тыс. до 3 655 тыс. грн;
  • за незаконный сбор растений в пределах природно-заповедного фонда предусмотрено — штраф для граждан от 153 до 408 гривен с конфискацией средств правонарушения и незаконно добытых природных ресурсов;
  • за уничтожение растений, занесенных в Красную книгу Украины — штраф для граждан от 340 до 510 гривен с последующей их конфискацией.

Напомним, что в Украине рыбакам грозит штраф, размер которого может составлять более 500 тыс. грн. Такую сумму придется заплатить за нарушение одного правила.

Также мы писали, что украинцев в 2025 году штрафуют за превышение срока регистрации места жительства. Если срок отсутствия регистрации превысит один год, нарушителю грозит ответственность.

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