Штрафи за продаж та зрив первоцвітів у 2025 році — про які суми йдеться

Жінка продає первоцвіти. Фото: УНІАН

Вже дуже скоро на вулицях українських міст з'являться продавці з первоцвітами — рідкісними та зникаючими видами квітів, які починають квітнути з перших днів весни. Первоцвіти — унікальні, хоча зривати ці квіти немає жодного сенсу: вони не пристосовані для букетів і зав'януть вже за кілька годин. Також варто пам'ятати, що збирання та продаж первоцвітів, які є у Червоній книзі України, суворо заборонені.

Про це нагадали у Державній екологічній інспекції.

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Продаж первоцвітів — як штрафують українців

Фахівці зауважили, що під захистом держави перебувають понад 40 видів первоцвітів. Однак щовесни відбуваються масові збори цих квітів, тож під загрозою винищення перебувають:

проліски;

шафран;

білоцвіт;

сон-трава;

черемша;

горицвіт.

Тому за незаконне збирання, транспортування чи реалізацію цих рослин, українців штрафують. Розміри штрафів є такими:

за незаконне придбання, збут та розповсюдження об'єктів рослинного світу — штраф від 510 до 1,7 тис. грн;

за ті самі дії, вчинені щодо рослин, що зростають у межах природно-заповідного фонду, занесені до Червоної книги України або охороняються міжнародними договорами — штраф від 1,7 тис. до 3 655 тис. грн;

за незаконне збирання рослин у межах природно-заповідного фонду передбачено — штраф для громадян від 153 до 408 гривень з конфіскацією засобів правопорушення та незаконно добутих природних ресурсів;

за знищення рослин, занесених до Червоної книги України — штраф для громадян від 340 до 510 гривень із подальшою їх конфіскацією.

Нагадаємо, що в Україні рибалкам загрожує штраф, розмір якого може становити понад 500 тис. грн. Таку суму доведеться заплатити за порушення одного правила.

Також ми писали, що українців у 2025 році штрафують за перевищення терміну реєстрації місця проживання. Якщо строк відсутності реєстрації перевищить один рік, порушнику загрожує відповідальність.