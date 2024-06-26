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Приватизация двух отелей в Киеве — как принять участие в аукционе

26 июня 2024 08:38
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Приватизация в 2024 году – украинцы могут принять участие в аукционе по продаже гостиниц в Киеве
Отель "Казацкий" в Киеве. Фото: ru.wikipedia.org
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинцы могут приобщиться к приватизации двух гостиниц в Киеве. Одна из инвестиционных компаний предоставила возможность "народной приватизации".

Об этом пишет издание "Дело".

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Детальнее о приватизации двух отелей в Киеве

Как говорится, речь идет о таких объектах недвижимости:

  • отель "Казацкий". Старт аукциона запланирован на 18 июля 2024 года, а начальная цена — 155 млн гривен;
  • отель "Украина". Фонд государственного имущества должен объявить дату аукциона вскоре.

Отели расположены на Майдане Незалежности, наиболее узнаваемы в столице. В будущем они получат современный ремонт, что позволит нарастить туристический потенциал.

Инвестиционная REIT компания Inzhur запустила возможность народной приватизации. Для инвесторов — это шанс с доступным уровнем входа в инвестицию:

  • минимальный размер инвестиции — от 4 тыс. гривен, а минимальный размер доинвестирования — от 1 тыс. гривен.
  • ожидаемая средняя годовая доходность за десять лет — 10% в долларах.

"Это функционирующие отели в уникальном месте — там, где происходили исторические события. Сейчас у общества есть реальный шанс инвестировать в самое сердце Киева, и сделать это может каждый", — сообщили в компании.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее мы писали, что Украина близка к большой приватизации как никогда. Проведены соответствующие аукционные комиссии и определен перечень объектов, которые будут выставлены на продажу. Среди крупных — отели "Украина", "Казацкий", завод "Аэрок", Объединенная горнодобывающая компания, ТРЦ "Ocean Plaza" и другие.

Также мы писали, что объектом нынешнего этапа крупной приватизации является любой государственный актив — имущественный комплекс предприятия или 50% и более акций/долей или пул активов стоимостью более 250 млн гривен.

Киев
приватизация
Фонд госимущества
гостиницы

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