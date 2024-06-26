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Приватизація двох готелів у Києві — як взяти участь в аукціоні

26 червня 2024 08:38
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Приватизація у 2024 році — українці можуть взяти участь в аукціоні з продажу готелів у Києві
Готель "Козацький" у Києві. Фото: uk.wikipedia.org
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українці можуть долучитися до приватизації двох готелів у Києві. Одна з інвестиційних компаній надала можливість "народної приватизації".

Про це пише видання "Дело".

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Детальніше про приватизацію двох готелів у Києві

Як зазначається, йдеться про такі об'єкти нерухомості:

  • готель "Козацький". Старт аукціону запланований на 18 липня 2024 року, а початкова ціна — 155 млн гривень;
  • готель "Україна". Фонд державного майна незабаром має оголосити дату аукціону невдовзі.

Готелі розташовані на Майдані Незалежності, є найбільш упізнаваними у столиці. У майбутньому вони отримають сучасний ремонт, що дозволить наростити туристичний потенціал.

Інвестиційна REIT-компанія Inzhur запустила можливість народної приватизації. Для інвесторів — це шанс з доступним рівнем входу в інвестицію:

  • мінімальний розмір інвестиції — від 4 тис. гривень, а мінімальний розмір доінвестування — від 1 тис. гривень.
  • очікувана середня річна дохідність за десять років — 10% у доларах.

"Це функціонуючі готелі в унікальному місці — там, де відбувались історичні події. Зараз у суспільства є реальний шанс інвестувати в саме серце Києва, і зробити це може кожен", — повідомили в компанії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна близька до великої приватизації як ніколи. Проведено відповідні аукціонні комісії і визначено перелік об’єктів, які будуть виставлені на продаж. Серед великих — готелі "Україна", "Козацький", завод "Аерок", Об’єднана гірничо-видобувна компанія, ТРЦ "Ocean Plaza" та інші.

Також ми писали, що об’єктом нинішнього етапу великої приватизації є будь-який державний актив — майновий комплекс підприємства чи 50% і більше акцій/часток — або пул активів вартістю понад 250 млн гривень.

Київ
приватизація
Фонд держмайна
готелі

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