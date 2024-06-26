Приватизація у 2024 році — українці можуть взяти участь в аукціоні з продажу готелів у Києві

Приватизація двох готелів у Києві — як взяти участь в аукціоні
Українці можуть долучитися до приватизації двох готелів у Києві. Одна з інвестиційних компаній надала можливість "народної приватизації".
Про це пише видання "Дело".
Детальніше про приватизацію двох готелів у Києві
Як зазначається, йдеться про такі об'єкти нерухомості:
- готель "Козацький". Старт аукціону запланований на 18 липня 2024 року, а початкова ціна — 155 млн гривень;
- готель "Україна". Фонд державного майна незабаром має оголосити дату аукціону невдовзі.
Готелі розташовані на Майдані Незалежності, є найбільш упізнаваними у столиці. У майбутньому вони отримають сучасний ремонт, що дозволить наростити туристичний потенціал.
Інвестиційна REIT-компанія Inzhur запустила можливість народної приватизації. Для інвесторів — це шанс з доступним рівнем входу в інвестицію:
- мінімальний розмір інвестиції — від 4 тис. гривень, а мінімальний розмір доінвестування — від 1 тис. гривень.
- очікувана середня річна дохідність за десять років — 10% у доларах.
"Це функціонуючі готелі в унікальному місці — там, де відбувались історичні події. Зараз у суспільства є реальний шанс інвестувати в саме серце Києва, і зробити це може кожен", — повідомили в компанії.
Що ще варто знати
Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна близька до великої приватизації як ніколи. Проведено відповідні аукціонні комісії і визначено перелік об’єктів, які будуть виставлені на продаж. Серед великих — готелі "Україна", "Козацький", завод "Аерок", Об’єднана гірничо-видобувна компанія, ТРЦ "Ocean Plaza" та інші.
Також ми писали, що об’єктом нинішнього етапу великої приватизації є будь-який державний актив — майновий комплекс підприємства чи 50% і більше акцій/часток — або пул активів вартістю понад 250 млн гривень.
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