ПриватБанк зачислит на карты от 1 000 до 3 000 грн: условия

Карта и телефон, отделение банка. Фото: Новини.LIVE, ПриватБанк. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Государственный "ПриватБанк" летом 2026 года выплатит некоторым своим клиентам денежное вознаграждение в размере от 1 000 до 3 000 грн, а также предусмотрены ценные призы. Принять участие в этой инициативе можно, лишь выполнив некоторые финансовые операции через современные банковские сервисы.

О том, как получить подарки от банка, рассказывают Новини.LIVE.

Какие операции гарантируют вознаграждения в ПриватБанке

Банк предоставил своим клиентам возможность получить кэшбэк за осуществление денежных переводов по номеру телефона в мобильном приложении "Приват24" с помощью карты международной платежной системы Visa.

Согласно правилам акции, банк проведет последний этап розыгрыша кэшбэка. В частности, за соответствующие операции будет начислена компенсация в размере 1 000 грн. Также среди клиентов разыграют суммы в 2 000 и 3 000 грн. Кроме того, все участники смогут побороться за главный приз в виде iPhone 17 Pro Max.

"До 20 июля 2026 года отправьте или получите перевод по номеру телефона с картой Visa на сумму от 1 000 грн в приложении Приват24. Каждый такой перевод автоматически участвует в розыгрыше: iPhone 17 Pro Max (один победитель ежемесячно), кэшбэк до 3 000 грн (ежемесячно разыгрывается 100 кэшбэков)", — говорится в сообщении.

Условия участия в розыгрыше призов в ПриватБанке

Принять участие в акции могут исключительно совершеннолетние клиенты, у которых уже есть идентификационный код и карта Visa, выданная ПриватБанком. Чтобы попасть в число участников розыгрыша, достаточно выполнить следующие шаги:

активировать услугу пополнения карты по номеру телефона в "Приват24", если она еще не активирована;

осуществить операцию по отправке или получению средств с использованием номера карты Visa;

сумма денежного перевода, позволяющая стать участником акции, должна составлять не менее 1 000 грн.

Большее количество таких переводов повысит шансы получить более крупный кэшбэк. А именно:

один перевод в течение одного этапа акции попадёт в розыгрыш кэшбэка в размере 1 000 грн; два перевода в течение одного этапа позволят принять участие в розыгрыше суммы в 2 000 грн; Три перевода за один этап дадут шанс попасть в розыгрыш 3 000 грн.

Кроме того, все операции, осуществленные в период действия акции, автоматически будут участвовать в розыгрыше компенсаций и iPhone 17 Pro Max.

Услуга в ПриватБанке по переводу через номер телефона будет доступна при условии, что получатель привязал его к номеру карты. Осуществить перевод можно, выбрав номер среди контактов телефонной книги. Необходимо выполнить следующие шаги:

в меню приложения "Приват24" выбрать "Перевести";

найти нужного получателя в телефонной книге;

ввести его номер телефона;

указать сумму перевода;

подтвердить операцию.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что клиенты ПриватБанка могут получить около 30 000 грн вознаграждения. По данным банка, такую сумму можно получить за денежные переводы через Western Union на карты Mastercard. Финучреждение обещает начислять денежные бонусы в течение действия программы в различных размерах. Акция продлится до второй декады августа.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк предупредил о появлении новых угроз для счетов клиентов. Зафиксирована рассылка опасных электронных сообщений под видом официальных писем от банков или госучреждений. В финансовом учреждении дали рекомендации, как действовать при появлении подозрений о мошенничестве.