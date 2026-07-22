ПриватБанк выплатит клиентам на карты по 10 000 грн: какие условия

Отделение банка, телефон в руках. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

До 14 августа 2026 года государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" будет реализовывать программу, позволяющую получить денежное вознаграждение в размере до 10 000 грн. Банк обещает вернуть клиентам стоимость приобретенных билетов на самолет или поезд по Европе.

О том, как получить вознаграждение, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-центр банка.

При каких условиях ПриватБанк вернет стоимость билета

Как отмечают в госфинучреждении, до 14 августа текущего года у владельцев карт международной платежной системы Mastercard от ПриватБанка есть шанс получить денежное вознаграждение в случае оплаты в мобильном приложении "Приват 24" или на сайте:

билетов на авиаперелеты;

билетов на железнодорожные поездки по Европе.

30 участников программы получат вознаграждение в виде возврата стоимости приобретенного билета ежемесячно, однако не более 10 000 грн на одного клиента за каждый отдельный этап акции. Всего в государственном финансовом учреждении планируют определить 90 победителей.

"Счастливый билет с 15 июля 2026 года по 14 августа 2026 года. Выбирайте счастливый маршрут — возвращаем до 10 000 грн", — говорится в объявлении банка.

Как принять участие в акции от ПриватБанка

Принять участие в акции с розыгрышем призов за покупку билетов могут совершеннолетние клиенты ПриватБанка, имеющие идентификационный код и действующую карту Mastercard. Необходимо выполнить следующие шаги:

Зарегистрироваться на сайте, посвященном акции от ПриватБанка; Приобрести как минимум один билет на самолет/поезд по Европе с карты Mastercard в "Приват24" (через меню "Транспорт") или на сайте банка; Дождаться ежемесячного розыгрыша призов.

В банке отметили, что каждый приобретенный билет даст новый шанс на выигрыш денежного вознаграждения.

Чтобы приобрести билеты на сайте, необходимо выполнить следующую инструкцию:

авторизоваться на сайте;

выбрать раздел "Самолет"/"ЕвроПоезд";

найти необходимое направление;

указать дату, количество, тип билета и нажать "Найти";

выбрать нужный рейс;

заполнить данные пассажиров;

выбрать карту Mastercard от Привата;

проверить данные и нажать "Оплатить".

После покупки билеты поступят на электронную почту и будут доступны в архиве.

Как пояснили в финансовом учреждении, победителей выберут случайным образом с помощью Random.org среди всех участников, выполнивших условия на дату проведения розыгрыша. В ходе каждого из них в конце этапов акции будут определены по 30 победителей.

Итоги будут публиковаться на странице акции. Также победителям придет уведомление о выигрыше в мобильное приложение "Приват24".

В частности, если у клиентов нет карты Mastercard, то ее можно открыть в цифровом варианте через "Приват24", выбрав опцию оформления "Digital-карты".

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что до 15 октября этого года финучреждение будет разыгрывать кэшбэк за оплату жилищно-коммунальных услуг. Ежемесячно победителей будут ждать вознаграждения: банк вернет 100 клиентам деньги, потраченные на услуги ЖКХ, интернет и телевидение, но не более 5 000 грн на одного человека в течение отдельного этапа акции.



Еще Новини.LIVE писали, что до 13 октября ПриватБанк обещает предоставить мгновенные скидки на топливо при оплате бизнес-картой Mastercard на АЗС "Укрнафта". В частности, 6 грн можно сэкономить на каждом литре бензина, по 3 грн — при заправке дизельным топливом, по 1 грн — при покупке автогаза. Предусмотренный лимит на одного клиента — не более 200 литров в месяц.