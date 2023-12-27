Кредиты украинцев — ПриватБанк определил судьбу долгов клиентов

Офис ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "ПриватБанк" определило судьбу безнадежной задолженности по кредитам своих клиентов. Поскольку обслуживание слишком затратное, решило продать права требования по портфелю безнадежных кредитов.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Детальнее о безнадежных кредитах украинцев

По условиям продажи, в начале следующего года планируют предложить профессиональным участникам рынка портфель суммой 500 млн гривен. Речь идет о более чем 60 тыс. потребительских кредитов, предоставленных гражданам без обеспечения, которые списали за счет резервов.

Как уточнили в пресс-службе, по кредитам, классифицированным как "безнадежным", банк предлагал клиентам-должникам программы реструктуризации, осуществлял работу по погашению долга, прибегая к таким радикальным инструментам как принудительное взыскание.

Однако из портфеля для продажи исключили кредиты, по которым должниками являются военные, мобилизованные и жители территорий, где продолжаются активные боевые действия или находятся под временной оккупацией.

В банке отмечают, что расходы на дальнейшее сопровождение портфеля с учетом судебных сборов выше ожидаемой стоимости продажи.

Как рассчитывают в финучреждении, права требования по соответствующему портфелю предложат на платформе системы электронных торгов Министерства юстиции в СЕТАМ и будут включать исключительно тело кредита с начисленными процентами. Продажи долгов будут осуществлены во время открытых и прозрачных торгов путем пошагового снижения стартовой цены.

Банк пригласит к участию в торгах финансовые компании, имеющие действующую лицензию на предоставление средств в кредит или услуги по факторингу.

Следует отметить, что к безнадежной задолженности банки относят задолженность по финансовым кредитам, по которым просрочено более 360 дней погашения части долга.

Что еще стоит знать

Напомним, что украинцы во время войны все активнее несут деньги в банки. По сравнению с 2021 годом количество депозитов выросло на 50%.

Еще сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предлагает увеличить количество финучреждений, которые могли бы выплачивать украинцам пенсии и виды социальной помощи. Это позволило создать конкуренцию на рынке банковских услуг.