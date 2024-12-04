ПриватБанк отменил тарифы на обслуживание счетов для IT-ФЛП — что известно

Подсчет на калькуляторе. Фото: kadrovik.ua

Государственный ПриватБанк убрал основные тарифы для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), работающих в сфере IT. Теперь открытие и обслуживание бизнес-счетов являются бесплатными, а также действует нулевой тариф на основные услуги, связанные с обслуживанием счетов и корпоративных карт.

Об этом сообщила прессслужба банка.

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Подробнее об отмене тарифов

Отмечено, что теперь доступны бесплатный обмен валют, возможность почти круглосуточно покупать валюту, а также премиальные карты без дополнительной оплаты. Все операции можно легко контролировать через мобильное приложение, которое предоставляет весь необходимый функционал для работы IT-специалистов.

"Только для клиентов ПриватБанка — предпринимателей IT-отрасли действует удлиненная валютная торговая сессия с зачислением иностранной валюты изо дня в день без комиссии и упрощенный валютный контроль: платежи до 400 000 грн (в экв.) засчитываются автоматически", — говорится в сообщении.

Там также сказано, что фрилансеры, работающие на основе оферт по платформам Upwork, Google, Payoneer и другим, получили еще одно преимущество — автоматизированную платформу для передачи внешнеэкономической документации в банк. Это значительно упрощает сотрудничество с зарубежными клиентами.

IT-предприниматели могут управлять финансами через сайт и приложение "Приват24 для бизнеса" или воспользоваться меню "Бизнес" в обычном Приват24. Интеграция Приват24 с сервисом Payoneer позволяет быстро создавать аккаунт и мгновенно засчитывать средства на счет ФЛП.

Для поддержки клиентов действует специальная служба по адресу freelancer@privatbank.ua, которая помогает IT-предпринимателям и фрилансерам решать любые вопросы.

Открыть счет ИТ-предпринимателям тоже стало еще проще. Это можно сделать на сайте банка, в мобильном приложении Приват24 или через сервис еПідприємець в Дії. Процесс включает всего 4 простых шага и занимает не более 5 минут.

Что еще стоит знать

Напомним, с 2025 года физические лица-предприниматели лишатся налоговых льгот, позволявших избегать уплаты единого взноса, налога и военного сбора. Предпринимателям следует заранее подготовиться к росту финансовой нагрузки.

Мы также писали, что в настоящее время украинцы обеспокоены вопросом налогообложения после вступления закона №4015 в силу. Кроме повышения военного сбора для физических лиц, нововведение также предусматривает его введение для ФЛП на упрощенной системе. Это вызывает беспокойство среди граждан, объединяющих бизнес и официальную работу, нужно ли им платить военный сбор дважды.