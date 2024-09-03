Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow ПриватБанк пересмотрел тарифы для некоторых клиентов — детали arrow

ПриватБанк пересмотрел тарифы для некоторых клиентов — детали

3 сентября 2024 11:15
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк изменил некоторые тарифы — какая из услуг стала доступнее
Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Государственный "ПриватБанк" пересмотрел тарифы для бизнес-клиентов при подключении услуги "Оплата частями". Снижены расценки для предпринимателей и корпоративных клиентов, продающих товары и услуги в рассрочку.

Об этом сообщила пресс-служба банка в Telegram.

Читайте также:

Снижение тарифов в ПриватБанке

Как объясняют в финучреждении, новые предложения, призванные привлечь больше заинтересованной аудитории, будут действовать с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.

Сервис "Оплата по частям" позволит сочетать кредитные возможности с товарами/услугами бизнеса, чтобы граждане имели лучшие условия для покупки товаров.

Как отметил руководитель направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергей Макаренко, более доступные тарифы пригодятся физическим и интернет-магазинам, поскольку помогут удерживать "аудиторию".

"Теперь бизнес может увеличивать продажи, устанавливая разное количество платежей на товары и услуги, что сделает покупку еще более удобной. Оплату по частям могут использовать крупные торговые сети, розничные магазины и любые онлайн-предприниматели", — пояснил представитель банка.

 

Приватбанк тарифы
Объявление. Источник: ПриватБанк

Как подключить услугу

Подключить сервис к продажам можно через POS-терминалы, портал, соцсети и торговые площадки. Предприниматели, не использующие кассовые аппараты или интернет, могут выставлять быстрые счета через личные кабинеты, Telegram-бот, сразу в Приват24 или QR-код.

Для более эффективного информирования клиентов они могут писать о возможности "Оплаты по частям" на ценниках или в рекламе, добавили в банке.

Что еще стоит знать

клиенты ПриватБанка жалуются на то, что банк зарабатывает на донатах для украинской армии, взимая комиссию по услуге "Конверт". В то время как в рекламе указывается, что это — хороший и удобный способ собирать донаты.

Ранее мы писали, что ПриватБанк блокирует счета своих богатых клиентов без объяснения причин. Несмотря на все официальные подтверждения поступления миллионных сумм, потерять доступ к деньгам можно из-за "сомнительного" незначительного перевода.

ПриватБанк онлайн-услуги банки услуги

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:53 Клименко на Харьковщине заслушал доклады командиров "Хартии" — подробности

11:51 Восстановление ЖК "Люксембург" после попадания ракеты — одесская мэрия снова объявила тендер

11:43 Сборная Украины провела первую тренировку в Чехии — фото

11:42 Украинские таможенники будут применять рентгенустройства для поиска контрабанды

11:41 Урсула фон дер Ляйен давит на страны ЕС, чтобы они выдвигали женщин в состав Еврокомиссии

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

11:35 На Солнце произошло 11 вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:33 Украинцев предупредили о сложной ситуации со светом — как будут действовать отключения сегодня

11:33 В "Дії" уже доступен национальный кэшбек — как присоединиться украинцам

11:25 Будет и похолодание и грозовые ливни – народный синоптик Диденко показала, где изменится погода

11:18 До 70% стоимости генератора — одесситы могут получить компенсацию

11:53 Клименко на Харьковщине заслушал доклады командиров "Хартии" — подробности

11:51 Восстановление ЖК "Люксембург" после попадания ракеты — одесская мэрия снова объявила тендер

11:43 Сборная Украины провела первую тренировку в Чехии — фото

11:42 Украинские таможенники будут применять рентгенустройства для поиска контрабанды

11:41 Урсула фон дер Ляйен давит на страны ЕС, чтобы они выдвигали женщин в состав Еврокомиссии

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

11:35 На Солнце произошло 11 вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:33 Украинцев предупредили о сложной ситуации со светом — как будут действовать отключения сегодня

11:33 В "Дії" уже доступен национальный кэшбек — как присоединиться украинцам

11:25 Будет и похолодание и грозовые ливни – народный синоптик Диденко показала, где изменится погода

11:18 До 70% стоимости генератора — одесситы могут получить компенсацию

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

06:11 Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

2 сентября 2024

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

30 августа 2024

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

Text

11:01 Враг подойдет к Покровску, но это не означает, что РФ быстро его захватит, — военный аналитик.

Text

08:20 Лихорадка сейчас несет более высокие риски для украинцев, чем COVID, — заслуженный врач Украины

Text

08:00 Увеличение налогов для украинцев и экономическое бронирование — эфир Ранок.LIVE

2 сентября 2024
Text

23:59 Экономическое бронирование от мобилизации — нардеп Южанина назвала возможные вариации

Text

21:30 Пленный из Курской области назвал причины прорыва границы — эксклюзивное интервью

Text

19:59 Россияне накопили силы севернее Мариуполя — Андрющенко раскрыл их планы

Text

17:50 Повышение акцизов на горючее и завершение зачистки ВСУ линии в Курщине — эфир Вечір.LIVE

Text

16:12 Обстрел Киева — какие последствия атаки в трех районах столицы

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

Text

15:53 Мариуполь отправляет гуманитарную помощь в Курск огромными фурами, — Андрющенко

Text

13:00 Ракетная атака на Киев и обстрелы Харькова — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

29 августа 2024

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец