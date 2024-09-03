ПриватБанк изменил некоторые тарифы — какая из услуг стала доступнее

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный "ПриватБанк" пересмотрел тарифы для бизнес-клиентов при подключении услуги "Оплата частями". Снижены расценки для предпринимателей и корпоративных клиентов, продающих товары и услуги в рассрочку.

Об этом сообщила пресс-служба банка в Telegram.

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Как объясняют в финучреждении, новые предложения, призванные привлечь больше заинтересованной аудитории, будут действовать с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.

Сервис "Оплата по частям" позволит сочетать кредитные возможности с товарами/услугами бизнеса, чтобы граждане имели лучшие условия для покупки товаров.

Как отметил руководитель направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергей Макаренко, более доступные тарифы пригодятся физическим и интернет-магазинам, поскольку помогут удерживать "аудиторию".

"Теперь бизнес может увеличивать продажи, устанавливая разное количество платежей на товары и услуги, что сделает покупку еще более удобной. Оплату по частям могут использовать крупные торговые сети, розничные магазины и любые онлайн-предприниматели", — пояснил представитель банка.

Объявление. Источник: ПриватБанк

Как подключить услугу

Подключить сервис к продажам можно через POS-терминалы, портал, соцсети и торговые площадки. Предприниматели, не использующие кассовые аппараты или интернет, могут выставлять быстрые счета через личные кабинеты, Telegram-бот, сразу в Приват24 или QR-код.

Для более эффективного информирования клиентов они могут писать о возможности "Оплаты по частям" на ценниках или в рекламе, добавили в банке.

Что еще стоит знать

клиенты ПриватБанка жалуются на то, что банк зарабатывает на донатах для украинской армии, взимая комиссию по услуге "Конверт". В то время как в рекламе указывается, что это — хороший и удобный способ собирать донаты.

Ранее мы писали, что ПриватБанк блокирует счета своих богатых клиентов без объяснения причин. Несмотря на все официальные подтверждения поступления миллионных сумм, потерять доступ к деньгам можно из-за "сомнительного" незначительного перевода.