Денежные переводы через ПриватБанк – правила для клиентов изменились

ПриватБанк обновил правила переводов с карты на карту — что изменилось
В государственном финучреждении "ПриватБанк" изменили правила относительно некоторых денежных переводов с карты на карту. Речь идет о SWIFT-переводах иностранной валюты, за которые больше не будут взимать дополнительную комиссию.
Об этом говорится на официальном сайте банка.
SWIFT-переводы по-новому
По сообщению пресс-службы банка, клиентам финучреждения разрешается осуществлять SWIFT-переводы без требования уплаты дополнительных комиссий через Citibank EUROPE PLC в следующих валютах:
- швейцарский франк;
- европейская валюта.
Как уточняют в банке, таким образом финучреждение налаживает платежные "мосты" с банками в Европе.
"ПриватБанк открыл новые корреспондентские счета в Citibank NA в швейцарских франках (CHF) и евро (EUR)", — сообщили в пресс-службе.
Ожидается, что это упростит жизнь украинским клиентам, которые из-за войны вынуждены находятся за границей, но продолжают помогать родным, близким и армии.
Инструкция по формированию реквизитов в Приват24
Как отмечают в банке, пользователи могут формировать реквизиты через мобильное приложение "Приват24". Для этого необходимо:
- в меню выбрать пункт "Сервисы";
- далее перейти в раздел "Переводы";
- выбрать пункт SWIFT;
- нажать кнопку "Реквизиты".
Зачисление суммы валютного перевода на гривневый счет состоится без снятия комиссии.
Ключевые преимущества SWIFT-переводов в ПриватБанке:
- нет ограничений по денежным суммам;
- можно отслеживать переводы онлайн;
- действует специальная линия по поддержке по SWIFT-перевода.
Деньги должны поступить на счета в течение 24 часов, при этом 40% платежей будут зачислены через несколько минут.
Реквизиты для SWIFT-переводов можно получить в Приват24, следуя видео-подсказкам.
Также есть видеоинструкция, как получить реквизиты карты SWIFT в вебверсии Приват24.
Что еще стоит знать
Напомним, клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" продолжают жаловаться на выдачу "изношенной валюты". Представители банка объяснили, как в таком случае поступать.
Также ПриватБанк обещает новые подарки к рождественско-новогодним праздникам. Так, для клиентов, переводящих средства родным и близким за границу на карты Visa, разыграют гаджеты Apple.
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