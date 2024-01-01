Денежные переводы через ПриватБанк – правила для клиентов изменились

Банковская карта. Фото: Privatbank

В государственном финучреждении "ПриватБанк" изменили правила относительно некоторых денежных переводов с карты на карту. Речь идет о SWIFT-переводах иностранной валюты, за которые больше не будут взимать дополнительную комиссию.

Об этом говорится на официальном сайте банка.

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SWIFT-переводы по-новому

По сообщению пресс-службы банка, клиентам финучреждения разрешается осуществлять SWIFT-переводы без требования уплаты дополнительных комиссий через Citibank EUROPE PLC в следующих валютах:

швейцарский франк;

европейская валюта.

Как уточняют в банке, таким образом финучреждение налаживает платежные "мосты" с банками в Европе.

"ПриватБанк открыл новые корреспондентские счета в Citibank NA в швейцарских франках (CHF) и евро (EUR)", — сообщили в пресс-службе.

Ожидается, что это упростит жизнь украинским клиентам, которые из-за войны вынуждены находятся за границей, но продолжают помогать родным, близким и армии.

Инструкция по формированию реквизитов в Приват24

Как отмечают в банке, пользователи могут формировать реквизиты через мобильное приложение "Приват24". Для этого необходимо:

в меню выбрать пункт "Сервисы";

далее перейти в раздел "Переводы";

выбрать пункт SWIFT;

нажать кнопку "Реквизиты".

Зачисление суммы валютного перевода на гривневый счет состоится без снятия комиссии.

Ключевые преимущества SWIFT-переводов в ПриватБанке:

нет ограничений по денежным суммам;

можно отслеживать переводы онлайн;

действует специальная линия по поддержке по SWIFT-перевода.

Деньги должны поступить на счета в течение 24 часов, при этом 40% платежей будут зачислены через несколько минут.

Реквизиты для SWIFT-переводов можно получить в Приват24, следуя видео-подсказкам.

Также есть видеоинструкция, как получить реквизиты карты SWIFT в вебверсии Приват24.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" продолжают жаловаться на выдачу "изношенной валюты". Представители банка объяснили, как в таком случае поступать.

Также ПриватБанк обещает новые подарки к рождественско-новогодним праздникам. Так, для клиентов, переводящих средства родным и близким за границу на карты Visa, разыграют гаджеты Apple.