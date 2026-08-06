ПриватБанк готовит для клиентов изменения после 31 августа: что нужно знать

Смартфон, отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В государственном "ПриватБанке" ожидаются важные изменения, которые должны вступить в силу после 31 августа 2026 года. В финансовом учреждении должна завершиться акционная программа, предусматривающая льготные тарифы на осуществление международных переводов.

О том, какие именно комиссии в банке повысятся, сообщают Новини.LIVE.

Как изменятся тарифы на операции в ПриватБанке

Начиная с 31 августа этого года, украинцы, которые регулярно осуществляют международные переводы, больше не смогут воспользоваться сниженными комиссиями.

В следующем месяце клиенты, пользующиеся такими операциями, будут платить стандартные суммы. Речь идет об окончании действия таких льготных условий в виде сниженных комиссий:

Переводы средств с карты иностранного банка на карту ПриватБанка с комиссией 1% вместо стандартных 1,5%. Переводы с валютной карты ПриватБанка на зарубежные карты с комиссией 1% от суммы (минимум 50 грн) вместо 2%.

Ранее финучреждение продлило действие этой акции до конца лета, чтобы поддержать украинцев за рубежом, которые отправляют средства на родину.

Учитывая это, если банк не продлит соответствующее предложение, то уже с 1 сентября клиентам придется снова платить за такие операции по стандартным тарифам. Поэтому клиентам рекомендуют воспользоваться льготными условиями сейчас.

Кто может принять участие в акции от ПриватБанка до конца августа

Условия акционной программы распространяются на переводы с карт Mastercard зарубежного банка на карты Mastercard ПриватБанка и наоборот.

Соответствующие операции клиенты могут осуществлять через:

веб-версию "Приват24", зайдя в меню "Переводы" и выбрав "На карту";

мобильное приложение "Приват24" через меню "Перевести".

Отправлять переводы можно исключительно с валютной карты Mastercard, выпущенной ПриватБанком. Объемы переводов ограничены следующими лимитами:

минимальный размер перевода — 10 долларов (эквивалент);

максимальный размер перевода — 29 999 грн (эквивалент);

общий объем переводов на зарубежные карты Mastercard в "Приват24" — не более 100 000 грн (эквивалент) на одного клиента в течение месяца.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, от чего зависит размер предоставляемого кредитного лимита в ПриватБанке. В госбанке пояснили, что сумма определяется индивидуально для всех клиентов. Речь идет о совокупности ряда факторов. В целом банк имеет право в одностороннем порядке как устанавливать, так и менять или отменять лимиты для граждан.

Еще Новини.LIVE писали, какие тарифы и лимиты предусмотрены для пенсионных карт в ПриватБанке в августе 2026 года. В целом для клиентов изменений не ожидается, однако будут актуальны условия и выгодные предложения. Владельцы карт с пенсионными выплатами будут иметь право обслуживаться на особых условиях.