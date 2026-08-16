Приют ВПЛ не помешает субсидии: ПФУ разъяснил важные нюансы

Мужчина с квитанцией. Фото: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Проживание в чужом доме или квартире не означает, что ВПЛ автоматически теряет право на субсидию. Даже если владелец жилья получает компенсацию по программе "Прихисток", переселенец может обратиться за помощью в оплате коммунальных услуг. В то же время есть важные нюансы: все зависит от того, кто именно уже получает субсидию по этому адресу и как оформлены домохозяйства.

Как в таких ситуациях сочетаются программа "Прихисток" и жилищная субсидия, разъяснил Пенсионный фонд Украины, передает Новини.LIVE.

ВПЛ проживает в "Прихистку": может ли оформить субсидию

Если у вас есть статус ВПЛ и вы фактически проживаете в жилье, владелец которого получает компенсацию по программе "Прихисток", вы можете обратиться в Пенсионный фонд за субсидией на коммунальные услуги.

Главное условие — владелец жилья не должен одновременно получать субсидию или льготу на оплату коммунальных услуг по этому же адресу. Если владелец не пользуется такой помощью, ВПЛ может оформить субсидию по месту фактического проживания, если соответствует общим критериям ее назначения.

То есть само участие владельца жилья в программе "Прихисток" не лишает переселенца возможности получить субсидию.

Что будет с субсидией владельца, если он получает деньги по программе "Прихисток"

Владелец жилья также может получать жилищную субсидию по своему адресу, даже если он бесплатно поселил у себя ВПЛ и получает за это компенсацию. При этом переселенцев, которых он разместил, не включают в состав его домохозяйства. А деньги, полученные собственником по программе "Прихисток", не учитываются как его доход при расчете субсидии. То есть сама компенсация за размещение ВПЛ не должна уменьшать размер субсидии или лишать собственника права на нее.

Это важно, ведь "Прихисток" — это именно компенсация владельцу расходов за бесплатное размещение переселенцев, а не обычный доход от аренды жилья. В настоящее время размер такой компенсации составляет 450 гривен в месяц за каждого размещенного человека.

Если владелец и ВПЛ живут вместе

Иногда владелец жилья и переселенец фактически проживают в одном доме или квартире, но имеют отдельные личные счета. В таком случае субсидия может быть назначена каждому домохозяйству отдельно.

Для этого необходимо подтвердить фактическое проживание и разграничение домохозяйств. В частности, Пенсионный фонд может учитывать акт обследования материально-бытовых условий. Но есть важное ограничение: члены одной семьи не могут просто разделиться на два домохозяйства только для того, чтобы каждый получал отдельную субсидию.

То есть если в одном жилье проживают собственник и посторонняя семья ВПЛ, а их личные счета разделены, каждое домохозяйство может иметь право на собственную субсидию.

Можно ли получать две субсидии по разным адресам

Нет, человек не может одновременно получать субсидию на коммунальные услуги по зарегистрированному месту жительства и по месту фактического проживания.

Поэтому если ВПЛ хочет оформить субсидию по адресу, где фактически проживает в рамках программы "Прихисток", необходимо учесть, не назначена ли ему субсидия по другому адресу. Пенсионный фонд отдельно подчеркивает это ограничение.

Что нужно знать владельцу жилья по программе "Прихисток"

Есть еще один важный момент. Получение компенсации не означает, что владелец может просто поселить ВПЛ, получать деньги и больше ни о чем не сообщать.

Если количество людей, проживающих в жилье, меняется или ВПЛ выезжает, об этом необходимо уведомить Пенсионный фонд. ПФУ также проверяет право на компенсацию, в частности фактическое проживание переселенцев по указанному адресу.

Выплату компенсации могут прекратить, в частности, если ВПЛ фактически не проживает в жилье, находится за границей дольше установленного срока, имеет другое жилье в определенных случаях или в ходе проверки будут выявлены недостоверные данные.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что субсидию могут отменить из-за скрытых изменений в составе семьи, работе или доходах, а также крупных покупок или финансовых операций. О важных изменениях необходимо уведомить ПФУ в течение 30 дней, иначе выплаты могут быть прекращены. В то же время целевая помощь на лечение, обучение или ликвидацию последствий ЧС не влияет на субсидию.

Также Новини.LIVE сообщали, что отказ в предоставлении жилищной субсидии или ее заниженный размер можно обжаловать, если ПФУ неверно учел данные или безосновательно отказал в помощи. Сначала следует исправить ошибки в документах или погасить задолженность, а если вы считаете решение незаконным — обратиться в ПФУ или городской совет с соответствующими доказательствами.