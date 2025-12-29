ФЛП в Украине — что изменилось в 2025 году и какие тренды демонстрирует бизнес

Мужчина перебирает документы. Фото иллюстративное: Freepik

ФЛП были и остаются самой массовой формой бизнеса в Украине. Поэтому показатели по количеству закрытых и открытых предпринимателей, гендерного баланса среди них и т.д. — это важный индикатор экономики страны.

Новини.LIVE исследовали, что происходило с украинским предпринимательством в 2025 году.

Реклама

Читайте также:

Сколько ФЛП закрылось в Украине

Статистика сервиса мониторинга "Опендатабот" свидетельствует, что с начала 2025 года в Украине закрылось 250 209 ФЛП. Наибольшее количество предпринимателей свернуло бизнес в январе — 59 723.

В разрезе регионов первое место по количеству закрытий занял Киев — 32 469 ФЛП. В пятерке областей, где "вышло из игры" больше всего малых бизнесов:

Днепропетровщина — 22 645;

Харьковщина — 20 481;

Одесская область — 18 714;

Львовщина — 16 521.

Более трети закрытий пришлась на ФЛП, которые работали в розничной торговле — 77 705. Вторыми по количеству прекращений деятельности стали айтишники — 28 668. В тройке по закрытиям также предприниматели, которые работали по КВЭД "Другие индивидуальные услуги" (как правило, это астрология, татуировки, пирсинг, услуги смотрителей за животными, прачечных и других сервисов для населения — ред) — 17 091.

Сколько в среднем "живет" ФЛП в Украине

Специалисты сервиса подсчитали, что средний срок работы малого бизнеса в Украине составляет 2 года 4 месяца.

Дольше всего, как показала статистика, работают ФЛП, которые занимаются складским хозяйством — более 6 лет в среднем. В пятерке "долгожителей" также предприниматели в таких сферах:

недвижимость — 5,9 года;

ремонт компьютерной техники — 5,8 года;

обработка древесины — 5,5 года;

ИТ — 3,9 года.

Среди ФЛП, которые закрылись в 2025-м, меньше всего выдержали на плаву предприниматели в сфере оптовой торговли и образования — чуть больше года, административной и вспомогательной офисной деятельности — 9 месяцев, а также курьеры — полгода в среднем.

Сколько ФЛП открылось в 2025 году

За 9 месяцев 2025 года в Украине зарегистрировалось более 225 000 новых ФЛП. Это почти столько же, как и за аналогичный период прошлого года.

Всего за год прирост составил более 58 000 ФЛП, как пояснил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"В 2025 году количество ФЛП увеличилось на 58 382, а с начала войны — на 194 122", — написал он в Telegram.

Как подсчитали в Опендатабот, пятерка регионов-лидеров по количеству новых ФЛП выглядит так:

Киев — 30 487;

Днепропетровщина — 22 248;

Львовщина — 17 234;

Киевщина — 16 752;

Одесская область — 16 402.

Во всех регионах больше всего бизнесов зарегистрировали в этом году женщины — 61% в среднем по стране, что на 10% больше чем в прошлом году. Среди сфер женского предпринимательства лидируют торговля, образование и красота.

А вот иностранцы стали открывать ФЛП в Украине реже. За 9 месяцев 2025 года зарегистрировалось чуть более 1 600 предпринимателей-нерезидентов, что почти на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время 1 158 ФЛП-иностранцев прекратили свою деятельность в 2025 году. В итоге чистый прирост составил 490 нерезидентов. Среди новых предпринимателей больше всего происходят из таких стран:

Азербайджан — 13,9%;

РФ — 13,47%;

Узбекистан — 9,71%

Молдова — 7,58%;

Армения — 5,76%.

Подавляющее большинство иностранцев выбирает бизнес в сфере торговли — 29,4%. Пользуются спросом среди нерезидентов также общественное питание (14%), оптовая торговля (9%), компьютерное программирование (6%) и предоставление информационных услуг (4%).

Чаще всего прекращают бизнес в Украине граждане РФ 21%, Азербайджана — 14%, Молдовы — 9%, Узбекистана — 8% и Беларуси — 6%.

Ранее мы рассказывали, введут ли обязательный НДС для ФЛП в 2026 году.

Также узнавайте, сколько придется заплатить ФЛП за уклонение от обязательных налогов.