Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Предпринимательство в Украине — что происходило с ФЛП в 2025 году

Предпринимательство в Украине — что происходило с ФЛП в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 15:40
ФЛП в Украине — что изменилось в 2025 году и какие тренды демонстрирует бизнес
Мужчина перебирает документы. Фото иллюстративное: Freepik

ФЛП были и остаются самой массовой формой бизнеса в Украине. Поэтому показатели по количеству закрытых и открытых предпринимателей, гендерного баланса среди них и т.д. — это важный индикатор экономики страны.

Новини.LIVE исследовали, что происходило с украинским предпринимательством в 2025 году.

Реклама
Читайте также:

Сколько ФЛП закрылось в Украине

Статистика сервиса мониторинга "Опендатабот" свидетельствует, что с начала 2025 года в Украине закрылось 250 209 ФЛП. Наибольшее количество предпринимателей свернуло бизнес в январе — 59 723.

В разрезе регионов первое место по количеству закрытий занял Киев — 32 469 ФЛП. В пятерке областей, где "вышло из игры" больше всего малых бизнесов:

  • Днепропетровщина — 22 645;
  • Харьковщина — 20 481;
  • Одесская область — 18 714;
  • Львовщина — 16 521.

Более трети закрытий пришлась на ФЛП, которые работали в розничной торговле — 77 705. Вторыми по количеству прекращений деятельности стали айтишники — 28 668. В тройке по закрытиям также предприниматели, которые работали по КВЭД "Другие индивидуальные услуги" (как правило, это астрология, татуировки, пирсинг, услуги смотрителей за животными, прачечных и других сервисов для населения — ред) — 17 091.

Сколько в среднем "живет" ФЛП в Украине

Специалисты сервиса подсчитали, что средний срок работы малого бизнеса в Украине составляет 2 года 4 месяца.

Дольше всего, как показала статистика, работают ФЛП, которые занимаются складским хозяйством — более 6 лет в среднем. В пятерке "долгожителей" также предприниматели в таких сферах:

  • недвижимость — 5,9 года;
  • ремонт компьютерной техники — 5,8 года;
  • обработка древесины — 5,5 года;
  • ИТ — 3,9 года.

Среди ФЛП, которые закрылись в 2025-м, меньше всего выдержали на плаву предприниматели в сфере оптовой торговли и образования — чуть больше года, административной и вспомогательной офисной деятельности — 9 месяцев, а также курьеры — полгода в среднем.

Сколько ФЛП открылось в 2025 году

За 9 месяцев 2025 года в Украине зарегистрировалось более 225 000 новых ФЛП. Это почти столько же, как и за аналогичный период прошлого года.

Всего за год прирост составил более 58 000 ФЛП, как пояснил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"В 2025 году количество ФЛП увеличилось на 58 382, а с начала войны  на 194 122", — написал он в Telegram.

Как подсчитали в Опендатабот, пятерка регионов-лидеров по количеству новых ФЛП выглядит так:

  • Киев — 30 487;
  • Днепропетровщина — 22 248;
  • Львовщина — 17 234;
  • Киевщина — 16 752;
  • Одесская область — 16 402.

Во всех регионах больше всего бизнесов зарегистрировали в этом году женщины  61% в среднем по стране, что на 10% больше чем в прошлом году. Среди сфер женского предпринимательства лидируют торговля, образование и красота.

А вот иностранцы стали открывать ФЛП в Украине реже. За 9 месяцев 2025 года зарегистрировалось чуть более 1 600 предпринимателей-нерезидентов, что почти на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время 1 158 ФЛП-иностранцев прекратили свою деятельность в 2025 году. В итоге чистый прирост составил 490 нерезидентов. Среди новых предпринимателей больше всего происходят из таких стран:

  • Азербайджан — 13,9%;
  • РФ — 13,47%;
  • Узбекистан — 9,71%
  • Молдова — 7,58%;
  • Армения — 5,76%.

Подавляющее большинство иностранцев выбирает бизнес в сфере торговли — 29,4%. Пользуются спросом среди нерезидентов также общественное питание (14%), оптовая торговля (9%), компьютерное программирование (6%) и предоставление информационных услуг (4%).

Чаще всего прекращают бизнес в Украине граждане РФ 21%, Азербайджана — 14%, Молдовы — 9%, Узбекистана — 8% и Беларуси — 6%.

Ранее мы рассказывали, введут ли обязательный НДС для ФЛП в 2026 году.

Также узнавайте, сколько придется заплатить ФЛП за уклонение от обязательных налогов.

ФЛП налоги бизнес предприниматели статистика
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации