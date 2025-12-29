ФОПи в Україні — що змінилося у 2025 році та які тренди демонструє бізнес

Чоловік перебирає документи. Фото ілюстративне: Freepik

ФОПи були й залишаються наймасовішою формою бізнесу в Україні. Тому показники щодо кількості закритих та відкритих підприємців, гендерного балансу серед них тощо — це важливий індикатор економіки країни.

Новини.LIVE дослідили, що відбувалося з українським підприємництвом у 2025 році.

Реклама

Читайте також:

Скільки ФОПів закрилося в Україні

Статистика сервісу моніторингу "Опендатабот" свідчить, що від початку 2025 року в Україні закрилося 250 209 ФОПів. Найбільша кількість підприємців згорнула бізнес у січні — 59 723.

У розрізі регіонів перше місце за кількістю закриттів посів Київ — 32 469 ФОПів. В п'ятірці областей, де "вийшло з гри" найбільше малих бізнесів:

Дніпропетровщина — 22 645;

Харківщина — 20 481;

Одещина — 18 714;

Львівщина — 16 521.

Більш як третина закриттів припала на ФОПів, які працювали у роздрібній торгівлі — 77 705. Другими за кількістю припинень діяльності стали айтівці — 28 668. В трійці по закриттях також підприємці, які працювали за КВЕД "Інші індивідуальні послуги" (як правило це — астрологія, татуювання, пірсинг, послуги доглядачів за тваринами, пралень та інших сервісів для населення — ред.) — 17 091.

Скільки в середньому "живе" ФОП в Україні

Фахівці сервісу підрахували, що середній термін роботи малого бізнесу в Україні складає 2 роки 4 місяці.

Найдовше, як показала статистика, працюють ФОПи, які займаються складським господарством — понад 6 років в середньому. У п'ятірці "довгожителів" також підприємці у таких сферах:

нерухомість — 5,9 року;

ремонт комп'ютерної техніки — 5,8 року;

оброблення деревини — 5,5 року;

ІТ — 3,9 року.

Серед ФОПів, яки закрилися у 2025-му, найменше витримали на плаву підприємці у сфері оптової торгівлі та освіти — трохи більше як рік, адміністративної та допоміжної офісної діяльності — 9 місяців, а також кур'єри — пів року в середньому.

Скільки ФОПів відкрилося у 2025 році

За 9 місяців 2025 року в Україні зареєструвалося понад 225 000 нових ФОПів. Це майже стільки ж, як і за аналогічний період торік.

Загалом за рік приріст склав понад 58 000 ФОПів, як пояснив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"У 2025 році кількість ФОПів збільшилася на 58 382, а з початку війни — на 194 122", — написав він у Telegram.

Як підрахували в Опендатабот, п'ятірка регіонів-лідерів за кількістю нових ФОПів має такий вигляд:

Київ — 30 487;

Дніпропетровщина — 22 248;

Львівщина — 17 234;

Київщина — 16 752;

Одещина — 16 402.

В усіх регіонах найбільше бізнесів зареєстрували цьогоріч жінки — 61% в середньому по країні, що на 10% більше ніж торік. Серед сфер жіночого підприємництва лідирують торгівля, освіта та краса.

А от іноземці стали відкривати ФОП в Україні рідше. За 9 місяців 2025 року зареєструвалося трохи більш як 1 600 підприємців-нерезидентів, що майже на 10% менше, ніж за аналогічний період торік.

Водночас 1 158 ФОПів-іноземців припинили свою діяльність у 2025 році. У підсумку чистий приріст склав 490 нерезидентів. Серед нових підприємців найбільше походять з таких країн:

Азербайджан — 13,9%;

РФ — 13,47;%;

Узбекистан — 9,71%

Молдова — 7,58%;

Вірменія — 5,76%.

Переважна більшість іноземців обирає бізнес у сфері торгівлі — 29,4%. Мають попит серед нерезидентів також громадське харчування (14%), оптова торгівля (9%), комп’ютерне програмування (6%) та надання інформаційних послуг (4%).

Натомість найчастіше припиняють бізнес в Україні громадяни РФ 21%, Азербайджану — 14%, Молдови — 9%, Узбекистану — 8% та Білорусі — 6%.

Раніше ми розповідали, чи запровадять обов'язковий ПДВ для ФОПів у 2026 році.

Також дізнавайтеся, скільки доведеться заплатити ФОПу за ухилення від обов’язкових податків.