ФОПи в Україні — що змінилося у 2025 році та які тренди демонструє бізнес

Підприємництво в Україні — що відбувалося з ФОПами у 2025 році
ФОПи були й залишаються наймасовішою формою бізнесу в Україні. Тому показники щодо кількості закритих та відкритих підприємців, гендерного балансу серед них тощо — це важливий індикатор економіки країни.
Новини.LIVE дослідили, що відбувалося з українським підприємництвом у 2025 році.
Скільки ФОПів закрилося в Україні
Статистика сервісу моніторингу "Опендатабот" свідчить, що від початку 2025 року в Україні закрилося 250 209 ФОПів. Найбільша кількість підприємців згорнула бізнес у січні — 59 723.
У розрізі регіонів перше місце за кількістю закриттів посів Київ — 32 469 ФОПів. В п'ятірці областей, де "вийшло з гри" найбільше малих бізнесів:
- Дніпропетровщина — 22 645;
- Харківщина — 20 481;
- Одещина — 18 714;
- Львівщина — 16 521.
Більш як третина закриттів припала на ФОПів, які працювали у роздрібній торгівлі — 77 705. Другими за кількістю припинень діяльності стали айтівці — 28 668. В трійці по закриттях також підприємці, які працювали за КВЕД "Інші індивідуальні послуги" (як правило це — астрологія, татуювання, пірсинг, послуги доглядачів за тваринами, пралень та інших сервісів для населення — ред.) — 17 091.
Скільки в середньому "живе" ФОП в Україні
Фахівці сервісу підрахували, що середній термін роботи малого бізнесу в Україні складає 2 роки 4 місяці.
Найдовше, як показала статистика, працюють ФОПи, які займаються складським господарством — понад 6 років в середньому. У п'ятірці "довгожителів" також підприємці у таких сферах:
- нерухомість — 5,9 року;
- ремонт комп'ютерної техніки — 5,8 року;
- оброблення деревини — 5,5 року;
- ІТ — 3,9 року.
Серед ФОПів, яки закрилися у 2025-му, найменше витримали на плаву підприємці у сфері оптової торгівлі та освіти — трохи більше як рік, адміністративної та допоміжної офісної діяльності — 9 місяців, а також кур'єри — пів року в середньому.
Скільки ФОПів відкрилося у 2025 році
За 9 місяців 2025 року в Україні зареєструвалося понад 225 000 нових ФОПів. Це майже стільки ж, як і за аналогічний період торік.
Загалом за рік приріст склав понад 58 000 ФОПів, як пояснив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"У 2025 році кількість ФОПів збільшилася на 58 382, а з початку війни — на 194 122", — написав він у Telegram.
Як підрахували в Опендатабот, п'ятірка регіонів-лідерів за кількістю нових ФОПів має такий вигляд:
- Київ — 30 487;
- Дніпропетровщина — 22 248;
- Львівщина — 17 234;
- Київщина — 16 752;
- Одещина — 16 402.
В усіх регіонах найбільше бізнесів зареєстрували цьогоріч жінки — 61% в середньому по країні, що на 10% більше ніж торік. Серед сфер жіночого підприємництва лідирують торгівля, освіта та краса.
А от іноземці стали відкривати ФОП в Україні рідше. За 9 місяців 2025 року зареєструвалося трохи більш як 1 600 підприємців-нерезидентів, що майже на 10% менше, ніж за аналогічний період торік.
Водночас 1 158 ФОПів-іноземців припинили свою діяльність у 2025 році. У підсумку чистий приріст склав 490 нерезидентів. Серед нових підприємців найбільше походять з таких країн:
- Азербайджан — 13,9%;
- РФ — 13,47;%;
- Узбекистан — 9,71%
- Молдова — 7,58%;
- Вірменія — 5,76%.
Переважна більшість іноземців обирає бізнес у сфері торгівлі — 29,4%. Мають попит серед нерезидентів також громадське харчування (14%), оптова торгівля (9%), комп’ютерне програмування (6%) та надання інформаційних послуг (4%).
Натомість найчастіше припиняють бізнес в Україні громадяни РФ 21%, Азербайджану — 14%, Молдови — 9%, Узбекистану — 8% та Білорусі — 6%.
