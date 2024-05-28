Как закон о мобилизации повлиял на экономику Украины и почему возмутил предпринимателей

Очередь из фур на обочине. Фото: ensonhaber.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

На прошлой неделе в Украине вступил в силу закон о мобилизации. Новые нормы касаются военного учета, мобилизации, ответственности за уклонение от службы и упорядочения работы территориальных центров комплектования. При этом многие украинские предприниматели выступили против некоторых норм этого закона. Они отмечают, что на данный момент у них есть много вопросов к системе бронирования сотрудников и в нынешнем виде она может привести к экономическому коллапсу.

Новини.LIVE рассказывают, почему предприниматели неудовлетворены законом о мобилизации и как он может повлиять на экономическую стабильность Украины.

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Почему бизнес и мэры жалуются на закон о мобилизации

В субботу, 18 мая, в первый день вступления в силу закона о мобилизации дальнобойщики начали акцию протеста на трассе Киев-Одесса. Причиной митинга перевозчиков, как ни сложно догадаться, стали изменения в порядке мобилизации.

В соцсетях появились фото и видео с трассы Киев-Одесса, на которых было видно большое количество стоящих вдоль дороги грузовиков. Одесские ресурсы также обнародовали видео с протестами. Пробка на выезде из Одессы растянулась примерно на 5 км и насчитывала около сотни фур.

На одном из видео мужчина объяснил, что дальнобойщики недовольны новым законом о мобилизации. По его словам, в протесте принимают участие водители почти всех областей: Одесской, Николаевской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Винницкой, Черниговской, Черкасской и Киевской.

Представитель Национальной полиции Елена Бережная заявила, что протест организовали водители грузовиков международных перевозок. Она сообщила, что причиной их недовольства стал новый закон о мобилизации, якобы запрещающий им выезд за границу.

Буквально на следующий день исполнительный директор завода ArcelorMittal в Кривом Роге, итальянец Мауро Лонгобардо, рассказал газете Financial Times о проблемах крупнейшего в Украине производителя стали. Из-за нового закона об усилении мобилизации работа предприятия оказалась под угрозой. Сейчас тяжелую физическую работу на заводе вынуждены выполнять женщины, поскольку мужчины либо воюют, либо не рискуют официально трудоустраиваться из-за необходимости обновления документов в ТЦК.

Лонгобардо сообщил, что с начала войны из 18 тысяч работников завода было мобилизовано 3 500. По его мнению, после вступления в силу нового закона о мобилизации, вероятно, это число увеличится.

Исполнительный директор завода также добавил, что из-за массовой мобилизации предприятие вынуждено было сократить производство, в том числе стали, используемой для защиты энергетических объектов от российских авиаударов. Это также привело к снижению прибыли и уменьшению налоговых поступлений в бюджет.

На проблемы с бронированием сотрудников коммунальных предприятий также обратили внимание мэры Николаева и Днепра. Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о серьезной нехватке водителей для городского коммунального транспорта. По его словам, из-за мобилизации нескольких водителей со следующей недели два автобуса не выйдут на маршруты.

Об аналогичной проблеме сообщил городской голова Днепра Борис Филатов. По его словам, в городе из-за мобилизации в скором времени может остановиться общественный транспорт.

"У меня скоро остановится общественный транспорт и некому будет работать на водоканалах и в теплоэнерго", — подчеркнул он.

Более того, еще до вступления в силу новой редакции закона о мобилизации Министерство инфраструктуры направило в Министерство экономики перечень профессий в сфере транспортных перевозок, которые нужно забронировать.

Заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач сообщил, что существует проблема с бронированием водителей. Для завершения процедуры они должны прийти в ТЦК за дополнительными документами. Однако бывает, что им сразу вручают повестку и они не успевают быть забронированными. По словам чиновника, текущая процедура работает, но существует риск, что водители или другие работники могут получить повестку и быть призваны в Вооруженные силы Украины.

Почему перевозчики недовольны законом о мобилизации

Владелец одного из украинских предприятий, занимающихся перевозкой зерновых, в комментарии Новини.LIVE подтвердил наличие проблем с бронированием сотрудников. На условиях анонимности он отметил, что в настоящее время в Украине для владельцев среднего и малого бизнеса сложилась ситуация, когда отсутствуют адекватные методы бронирования хотя бы части сотрудников.

"Все методы, предложенные правительством, абсолютно не соответствуют реалиям. Те показатели, которые они требуют у фирм и предприятий для бронирования сотрудников — в том числе уровень зарплаты и налогов, абсолютно неподъемны для частных бизнесменов", — добавил предприниматель.

Он также отметил, что для того чтобы соответствовать требованиям правительства для возможности бронирования работников, каждый из них должен получать примерно 35 тысяч гривен в месяц. В свою очередь, чтобы выйти на такой уровень зарплат, нужно продавать продукцию по значительно более высоким ценам. Перевести предприятие на уровень критической инфраструктуры, по его словам, также практически невозможно.

"Если на предприятии работает 250 работников, то 140-150 из них точно будут военнообязанными. Половину из них, например, позволят забронировать, а половине придется платить зарплату, а платить ее не из чего, потому что эти люди просто не будут выполнять работу . Нет таких зарплат сейчас, которые они требуют", — подчеркнул бизнесмен.

При этом он добавил, что некоторым предприятиям все же удается забронировать своих работников. Правда, по его словам, это выходит только у крупных агрохолдингов, владельцами или бенефициарами которых являются народные депутаты Украины.

"Это действительно огромные фирмы. Но они не составляют даже половины земельного банка Украины. Большинство предприятий — это предприятия среднего размера от 100 до 10 тысяч гектаров, для которых бронирование пока недоступно", — сказал предприниматель.

По словам бизнесмена, в настоящее время в его компании 70% водителей просто отказываются выполнять рейсы из-за опасений мобилизации. Кроме того, работники предприятий увольняются и ищут фирмы, у которых есть возможность оформить бронь на сотрудника.

Также некоторые водители заграничных рейсов просто оставляют грузовики на стоянках других стран и "исчезают". Наш собеседник отметил, что за последние две недели ему известно уже о трех таких случаях. Он добавил, что если в ситуацию не вмешаться, это чревато коллапсом всей отрасли перевозок в Украине, что окажет негативное влияние на экономику в целом.

"Должен быть введен лояльный метод бронирования для всех предприятий: и крупных и малых. Хотя бы временная, но бронь должна быть. К примеру, можно создать приложение, где частные предприниматели смогут прозрачно, оперативно и на лояльных условиях бронировать своих сотрудников. Что-то должно быть изменено, чтобы дать людям возможность работать", — резюмировал бизнесмен.

Как закон о мобилизации комментируют юристы

Украинские юристы подтверждают наличие проблемы с бронированием сотрудников и отмечают, что в настоящее время в стране плохо урегулировано правовое поле по мобилизации работников.

"Это действительно проблема и как ее будут решать я пока не знаю. Но могу лишь констатировать, что это нужно делать как можно быстрее", — отметила юрист Надежда Шуляк.

Она добавила, что урегулирование порядка бронирования и мобилизации в Украине зависит от политической воли руководства страны. По словам Шуляк, проблема бронирования работников является общенациональной, а список категорий, где нужно бронирование, нужно расширять. Юрист добавила, что сейчас украинская правовая система находится в состоянии коллапса.

"Это называется правовой коллапс и полный правовой нигилизм. Дело в том, что новая редакция закона о мобилизации и постановлении Кабинета Министров Украины, которая вроде бы принята для выполнения указанного закона и должна ему отвечать, — она ему полностью противоречит и устанавливает дополнительные требования", — заявила Шуляк.

При этом юрист отметила, что обжаловать действия по мобилизации в судах у людей часто просто нет возможности. По закону они идут служить, что фактически делает невозможным их попытки доказать свою правоту в суде.

Какая ситуация с бронированием сейчас

Пока неизвестно, как именно власти будут исправлять ситуацию с бронированием сотрудников, но в Верховной Раде уже предлагают ввести так называемое экономическое бронирование. Бизнесу предлагают платить 20 тысяч гривен военного сбора в месяц за работника.

"Не будет бизнеса с его налогами — не за что будет содержать наших защитников. Вот такая, может, кому-то неприятная, но очевидная правда. Но еще раз — пусть бизнес решит сам, кто из его сотрудников является стратегическим", — сказал глава комитета Дмитрий Наталуха.

Кроме того, глава подкомитета по взаимодействию государства и бизнеса и инвестиций Игорь Марчук отметил, что наряду с экономическим бронированием частичной альтернативой может быть экономическая мобилизация. Этот подход, по его словам, сохранит средства государственного бюджета, которые можно использовать для дополнительного финансирования Сил обороны.

Экономист и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин также считает экономическое бронирование самой удачной стратегией на сегодняшний день. По его словам, рано или поздно власти должны дойти до такого способа взаимодействия с бизнесом, так как действующие механизмы мобилизации и бронирования могут нести угрозу экономике страны.

"Это решение можно откладывать на недели, на месяцы, но все равно к нему должны прийти", — отметил эксперт.

По словам вице-президента Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимира Балина по состоянию на 24 мая ситуация с бронированием работников не изменилась.

"Мы не можем забронировать работников, работающих на ФЛП. У нас очень большое количество небольших внутренних и международных перевозчиков, которые не подпадают под критерии правительства, соответственно, они не могут забронировать своих водителей и других работников. Эта проблема на сегодняшний день не решена", — подчеркнул Балин.

Вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины также добавил, что в настоящее время пункты пропуска на границе почти не загружены. Это означает, что перевозчики не совершают экспортные операции.

Кроме того, Балин отметил, что бронирование (в том числе экономическое) все равно не дает стопроцентной гарантии, что того или иного сотрудника не призовут в ВСУ. Любой работник может потерять свою бронь по специальному распоряжению главнокомандующего сухопутными войсками.

"Я очень надеюсь, что то, что сегодня происходит, — это попытка выяснить, сколько у нас мобилизационного ресурса, а затем пытаться его эффективно использовать, чтобы экономика не остановилась. Хотя практика показывает, что ТЦК мобилизационный ресурс, который к ним приходит, сразу отправляет в ВСУ, если есть такая возможность", — отметил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины.

Балин также выступил за возможность экономического бронирования на Украине. Кроме того, он уверен, что вся транспортная инфраструктура должна иметь статус критической, а у ФЛП должна появиться возможность бронировать своих работников, которой пока нет.

Вице-президент АсМАП добавил, что в настоящее время его организация принимает все возможные законные меры, чтобы привлечь внимание власти к этой проблеме. Впрочем, по словам Балина, пока официальных ответов от власти они не получали.

Напомним, новый закон о мобилизации предусматривает право на отсрочку для лиц, у которых один из своих родителей или родителей жены или мужа имеет инвалидность I или II группы, если нет других родственников, не военнообязанных. Адвокат назвала главную проблему получения отсрочки от мобилизации через попечительство.

Также мы писали, что отсрочку от мобилизации могут рассчитывать категории граждан Украины, определенные в новом законе о мобилизации. В соответствии с каждой категорией нужно подготовить определенные документы.