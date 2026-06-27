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Главная Финансы Право на повышенную пенсию: кому выплачивают 12 810 грн

Право на повышенную пенсию: кому выплачивают 12 810 грн

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 06:10
Минимальная пенсия в 12 810 грн: кому обещают усиленные гарантии в июле
Пожилая женщина, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2026 года отдельные категории граждан, чьи родственники погибли при защите страны от агрессии со стороны РФ, смогут оформить дополнительную государственную гарантию в виде повышенного уровня минимальной пенсии. Речь идет о выплате в размере 12 810 грн, тогда как обычная минимальная пенсия по возрасту составляет 2 595 грн.

Об особенностях назначения соответствующей выплаты рассказывает издание Новини.LIVE.

Какие правила предоставления повышенной пенсии украинцам

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в 2026 году начисляет усиленную финансовую помощь для следующих категорий граждан:

  • нетрудоспособным лицам, чьи родные погибли, защищая страну от агрессии РФ;
  • детям погибших военных, если вместо пенсии они получают государственную помощь.

В этом году государство для таких категорий граждан существенно пересмотрело минимальную гарантированную финансовую поддержку. Согласно обновленным правилам, ПФУ начисляет по 12 810 грн, тогда как в 2025 году выплата была значительно ниже — на уровне 8 000 грн.

Согласно действующим нормам законодательства, такая минимальная пенсионная помощь предоставляется каждому нетрудоспособному члену семьи. В список входят: родители, супруга/супруг, а также ребенок погибшего военнослужащего.

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Кроме того, предусмотрена усиленная поддержка в случае, если пенсия назначена для двух и более граждан в семье, за исключением нетрудоспособных родителей, жен и мужей, а социальная выплата — для двух и более детей погибших на фронте защитников.

Для таких лиц также повысили минимальную сумму финансовой поддержки. Теперь пенсионная помощь не может быть меньше 10 020 грн для каждого члена семьи. В прошлом году для таких граждан предусматривалась сумма в 6 100 грн.

В правительстве ожидают, что с весны 2027 года соответствующая пенсионная помощь при вышеуказанных обстоятельствах будет подлежать ежегодной индексации.

Как оформить повышенную пенсию и какие документы требуются

Как отмечают в Пенсионном фонде, граждане, подпадающие под вышеуказанные требования, должны лично обратиться для оформления соответствующей помощи, ведь такие выплаты не назначаются автоматически. Необходимо будет написать заявление о назначении пенсии и подать заранее подготовленные документы:

  • лично через любое отделение ПФУ, Центр предоставления административных услуг;
  • на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

ПФУ будет определять право на выплаты на основании предоставленных документов, в частности, требуется наличие подтверждения родственных связей с погибшим защитником и права на соответствующую государственную поддержку. В списке должны быть:

  1. Заявление о назначении пенсии в случае потери кормильца;
  2. Паспорт и идентификационный код;
  3. Свидетельство о заключении брака;
  4. Свидетельство о смерти военнослужащего;
  5. Справка из части, где служил погибший/выписка из приказа об обстоятельствах смерти;
  6. Документ, в котором будет указан состав семьи;
  7. Справки, подтверждающие нахождение на содержании;
  8. Реквизиты банковского счета (IBAN).

В ПФУ отмечают, что также могут потребовать приложить акт расследования несчастного случая в случае смерти в результате ранения, контузии или увечья во время боевых действий.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кто имеет право на надбавку к пенсии в размере 647 грн в 2026 году. Такую дополнительную государственную поддержку предоставляют украинцам со статусом "Участника боевых действий". Для них минимальная гарантированная выплата не может быть меньше 5 000 грн.

Еще Новини.LIVE рассказывали, кто имеет право на специальные надбавки к пенсиям. Такие выплаты могут назначаться за особые заслуги перед родиной. В частности, некоторым полагается выплата в размере 35% от суммы прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Речь идет о дополнительных 908 грн.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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