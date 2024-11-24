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Право на перерасчет — кто может не платить за коммунальные услуги

24 ноября 2024 08:45
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Коммунальные счета за пустую квартиру – кто освобождается от оплаты
Женщина держит в руках платежку Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

После начала полномасштабной войны многие граждане Украины были вынуждены покинуть свои дома. Поэтому в прифронтовых областях осталось много пустых жилищ. Однако их владельцы продолжают получать счета за коммуналку.

О том, кто освобождается от оплаты счетов за жилищно-коммунальные услуги, определена 7 статьей закона "О жилищно-коммунальных услугах".

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Кто может не платить за коммунальные услуги

Украинцы, более 30 дней не проживающие в своей квартире или доме, могут не платить за жилищно-коммунальные услуги. Это правило предусмотрено украинским законодательством и действовало еще до введения военного положения в стране.

Чтобы воспользоваться этим, необходимо подать заявление поставщику услуг вместе с документом, подтверждающим отсутствие жилья. К таким документам относятся:

  • справка о статусе внутренне перемещенного лица;
  • справка о лечении в медицинском учреждении;
  • справка о прохождении военной службы.
  • документы, подтверждающие факт пересечения государственной границы Украины в соответствующий период времени;
  • документы, подтверждающие повреждение недвижимого имущества потребителя, в результате военных (боевых) действий и т.д.

Обращение нужно подать в Центр коммунального сервиса, где будет произведен перерасчет платежей за горячую и холодную воду и вывоз мусора. Заявление можно послать онлайн или по почте. Для пересчета газоснабжения необходимо отдельно обратиться в свою газоснабжающую компанию с аналогичными документами.

Перерасчет возможен только за период, предшествующий дате подачи заявления. Например, документы можно подавать ежемесячно или раз в полгода, если человек не планирует возвращаться в жилье в ближайшее время.

Что касается интернета, его можно временно отключить или приостановить, обратившись к провайдеру онлайн или по телефону. Условия приостановки услуги зависят от политики конкретного провайдера.

Какие услуги останутся платными

Полностью освободиться от оплаты коммунальных услуг невозможно. Даже при длительном отсутствии придется платить за отопление и управление многоквартирным домом, ведь эти услуги предоставляются централизованно. Если в квартире есть счетчики, начисления будут производиться согласно их показателям.

Ранее мы писали, что даже в условиях военного положения украинцы должны платить счета за коммунальные услуги. Однако если они предоставлялись не качественно или не в полном объеме, потребитель может потребовать перерасчет их стоимости.

Также мы рассказывали, что многие граждане Украины имеют право на субсидию. Но помощь могут аннулировать по ряду причин.

коммунальные услуги деньги газ счета платежи

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