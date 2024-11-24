Комунальні рахунки за порожню квартиру — хто звільняється від оплати

Жінка тримає в руках платіжку Фото: УНІАН

Після початку повномасштабної війни багато громадян України були вимушені покинути свої домівки. Тому в прифронтових областях залишилось багато порожніх помешкань. Проте їх власники продовжують отримувати рахунки за комуналку.

Про те, хто звільняється від оплати рахунків за житлово-комунальні послуги, визначено 7 статтею закону "Про житлово-комунальні послуги".

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Хто може не платити за комунальні послуги

Українці, які понад 30 днів не проживають у своїй квартирі чи будинку, можуть не сплачувати за житлово-комунальні послуги. Це правило передбачено українським законодавством і діяло ще до запровадження воєнного стану в країні.

Щоб скористатися цим, необхідно подати заяву постачальнику послуг разом із документом, що підтверджує відсутність у житлі. До таких документів належать:

довідка про статус внутрішньо переміщеної особи;

довідка про лікування в медичному закладі;

довідка про проходження військової служби.

документи, що підтверджують факт перетину державного кордону України у відповідний період часу;

документи, що підтверджують пошкодження нерухомого майна споживача, внаслідок воєнних (бойових) дій тощо.

Звернення потрібно подати до Центру комунального сервісу, де виконають перерахунок платежів за гарячу і холодну воду та вивезення сміття. Заяву можна надіслати онлайн або поштою. Для перерахунку газопостачання необхідно окремо звернутися до своєї газопостачальної компанії з аналогічними документами.

Перерахунок можливий лише за період, який передує даті подання заяви. Наприклад, документи можна подавати щомісяця або раз на пів року, якщо людина не планує повертатись до житла найближчим часом.

Що стосується інтернету, його можна тимчасово відключити або призупинити, звернувшись до провайдера онлайн чи телефоном. Умови призупинення послуги залежать від політики конкретного провайдера.

Які послуги залишаться платними

Повністю звільнитися від оплати комунальних послуг неможливо. Навіть за тривалої відсутності доведеться сплачувати за опалення та управління багатоквартирним будинком, адже ці послуги надаються централізовано. Якщо у квартирі є лічильники, нарахування здійснюватимуться згідно з їхніми показниками.

Раніше ми писали, що навіть в умовах воєнного стану українці повинні сплачувати рахунки за комунальні послуги. Однак, якщо вони надавались не якісно або не в повному обсязі, споживач може вимагати перерахунок їх вартості.

Також ми розповідали, що багато громадян України мають право на субсидію. Але допомогу можуть анулювати на підставі низки причин.