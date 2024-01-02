Пенсии в Украине — известно, кто не получит выплаты в январе

Пожилая женщина. Фото: Unplush

В Украине с января 2024 года ужесточились требования для получения пенсионных выплат в 60 и 63 года. Теперь украинцам придется работать больше.

Об этом сообщили представители Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Минимально необходимый стаж

В ПФУ отметили, что минимально необходимый страховой стаж увеличился сразу на 12 месяцев.

Так, в 2023 году до 60 лет необходимо было иметь 30 лет стажа. Это давало право выйти на "заслуженный отдых". Те, кто имел меньше 30, однако более 20 лет стажа, мог получить пенсию в 63 года.

С января правила для пенсионеров ужесточились, в соответствии с требованиями законодательства. Теперь для пенсии в 60 необходимо иметь 31 год стажа, в 63 — по меньшей мере 21 год. Для получения пенсии 65-ти по-прежнему нужно иметь от 15 лет страхового стажа.

Законодательные нормы по пенсиям

Ужесточение требований к стажу предусматривается еще реформой 2017 года. С этого времени ежегодно на 12 месяцев увеличивается требование по стажу.

В итоге граждане в скором времени смогут вовремя выйти на пенсию только при условии, если у них есть не менее 35 лет стажа.

По данным Пенсионного фонда, до полномасштабного вторжения граждане выходили на пенсию со средним стажем в 32 года. То есть в этом году для многих ситуация не изменится. Их страхового стажа будет достаточно для того, чтобы вовремя выйти на пенсию. Однако уже со следующего года у ряда украинцев возникнут проблемы. Им придется работать подольше.

Так, постепенно в стране почти половина всех 60-летних не сможет выйти на пенсию вовремя. Такое решение было принято для того, чтобы отсрочить решение об общем повышении пенсионного возраста.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 января 2024 года повысится максимальная сумма пенсионных выплат. В связи с этим некоторые граждане получат немалую надбавку более чем в две тысячи гривен.

Также мы писали, что государственный бюджет-2024 предусматривает, как и в прошлом году, главную статью расходов на следующий год — оборону. Однако прибавится еще повышение социальных гарантий для населения.