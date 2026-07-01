Право на пенсию: кому государство выплачивает десятикратную сумму

Прохожие на улице, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В Украине некоторые граждане, работающие в государственных учреждениях, имеющие необходимый страховой стаж и стаж работы на соответствующих должностях, могут получить выплату в размере десяти пенсий. На такую льготу от государства могут рассчитывать те, кто впервые выходит на "заслуженный отдых".

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на одно из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Кто имеет право на десятикратную пенсию в Украине

Согласно информации ПФУ, претендовать на единовременную выплату, равную десяти месячным пенсиям, могут только работники некоторых сфер.

Соответствующий вопрос регулирует закон №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Он предусматривает выплату единовременной денежной помощи в случае выхода на пенсию по возрасту работникам бюджетной сферы.

На начисление пособия в размере десяти месячных пенсий имеют право те, кто на дату достижения пенсионного возраста:

продолжал работать в государственном/коммунальном учреждении на должности, предусматривающей пенсию за выслугу лет;

имел необходимое количество страхового стажа по соответствующей должности: для мужчин не менее 35 лет, для женщин — 30 лет;

до этого не выплачивался ни один вид пенсии.

В основном претендовать на такие выплаты могут:

работники сферы образования, здравоохранения и социального обеспечения;

спортсмены — заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса — члены сборных команд;

артисты театрально-концертных учреждений.

В стаж засчитывается работа именно в тех государственных и коммунальных учреждениях и на тех должностях, которые указаны в постановлении Кабинета министров № 909 "О перечне учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет".

Согласно правилам, специальный стаж рассчитывается на основе данных трудовой книжки, где указаны периоды работы и занимаемые должности, а также информации, имеющейся в реестре застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного социального страхования.

Кроме того, при необходимости ПФУ может запрашивать дополнительные документы. В частности, может допускаться суммирование периодов трудовой деятельности, дающих право на пенсионную выплату за выслугу лет.

Сумма пособия для таких работников определяется исходя из размера месячной пенсии, рассчитанной на дату ее назначения, и выплачивается только один раз. Она не облагается налогом и финансируется из Государственного бюджета.

Как оформить начисление пенсии

Граждане должны подготовить полный пакет документов, подтверждающих право на выплату:

Заявление об оформлении пенсии по возрасту с указанием о начислении пособия. Паспорт гражданина и идентификационный код (оригиналы, копии). Трудовая книжка и другие документы, подтверждающие стаж работы (справки с мест работы, подтверждающие специальный стаж в соответствующих учреждениях и на соответствующих должностях). Справка с места работы на дату обращения, если человек продолжает работать на дату достижения пенсионного возраста.

Документы можно подать в любой территориальный орган ПФУ независимо от места проживания.

ПФУ должен проверить факт наличия спецстажа, соответствие должности и форме собственности учреждения, а также информацию о неполучении других видов пенсий. Решение должно быть принято в течение 10 дней с даты поступления заявления.

В случае выполнения всех условий ПФУ назначит денежную помощь.

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