Право на пенсию для безработных: как накопить необходимый стаж

Люди на улице, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Украинцы, потерявшие работу, могут сохранить право на будущую пенсию. Для этого не обязательно быть трудоустроенным — достаточно самостоятельно уплачивать пенсионные взносы и таким образом "закрывать" месяцы стажа.

Кто имеет такую возможность и сколько это стоит, объяснили специалисты Пенсионного фонда, передает Новини.LIVE.

Кто и как может вносить добровольные взносы

"Покупать" пенсионный стаж могут как работающие украинцы, так и те, кто находится без работы. Основные условия:

возраст не менее 16 лет;

данные должны быть внесены в реестр застрахованных лиц;

человек еще не получает пенсию.

Также разрешено вносить взносы не только за себя, но и за других. Достаточно заключить договор о добровольном участии через веб-портал электронных услуг ПФУ. Это можно сделать с помощью:

КЭП (квалифицированной электронной подписи);

"Дія.Підпису";

системы GOV.ID.

Как засчитывается страховой стаж

После уплаты взноса в страховой стаж будет зачтен тот месяц, в котором средства поступят на счет Пенсионного фонда.

То есть даже один платеж позволяет "закрыть" один месяц стажа.

Сколько нужно платить

Чтобы в страховой стаж зачислили полный месяц, нужно уплатить взнос в размере не менее минимального страхового платежа. Он составляет 22% от минимальной заработной платы.

Сейчас это 1 902,34 грн (22% от 8 647 грн, где 8 647 грн — размер минимальной зарплаты, 22% — ставка единого социального взноса).

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Также Новини.LIVE писали, что одинокие пенсионеры старше 80 лет могут оформить ежемесячную надбавку на уход в размере около 40% от прожиточного минимума — это примерно 1 038 грн в 2026 году. Выплату назначат тем, кто живет один и имеет медицинскую справку.