Выплаты за погибших бойцов — почему некоторые не смогут получить 15 млн грн

Человек держит денежные купюры. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Государство гарантирует семьям погибших военных предоставление денежной помощи в 15 млн гривен. Однако существуют некоторые трудности в оформлении из-за особенностей порядка ее назначения.

Об этом говорится на портале "Юристи.ua".

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Проблемы с оформлением выплат родственниками погибших бойцов

На сайте в одном из сообщений граждане рассказывают о сложной ситуации с получением выплат за погибшего защитника на войне. Она заключается в том, что из родных осталась только мать, которая находится в оккупированном Бердянске и из-за тяжелой болезни не имеет возможности выехать. Единственная, кто может помочь с оформлением, родная тетя погибшего, которая выехала за границу.

"Имеет ли эта ситуация какое-то решение? Может ли она из Бердянска как-то сканировать документы и отправить, связаться с юристом, чтобы он помог, или сделать доверенность. Опять-таки, не выезжая из оккупации из-за болезни. В самой Украине близких нет. Есть родная сестра матери, которая пока находится в Польше, но в случае чего может приехать в Украину помочь. Еще вопрос. Какой срок появления близких для решения вопроса с этими выплатами?", — говорится в обращении.

Объяснение юристов относительно трудностей с получением средств

По словам специалистов, ситуация является очень сложной относительно ее решения. Для получения помощи члены семьи погибшего бойца должны обратиться в любой Терцентр комплектования и социальной поддержки, расположенный на подконтрольной территории Украины, не позднее трех лет с даты гибели, указанной в свидетельстве о смерти.

Оформляют соответствующую помощь на общих основаниях. Если заявление подает представитель по доверенности, его должен заверить нотариус, в частности, за рубежом — в консульстве Украины. Заявление нужно подписать или лично, или представителем по закону (для несовершеннолетних детей и граждан, признанных недееспособными).

Относительно того, может ли гражданка из Бердянска отсканировать документы и отправить, связавшись с юристом для помощи, юристы ответили, что нотариус в Украине не имеет права делать доверенность без личного присутствия матери военного, даже если будут все необходимые документы.

"Доверенности же, которые сделаны на ВОТ, украинскими нотариусами не признаются", — уточняют юристы.

Единственным вариантом остается удостоверение доверенности за границей в консульстве Украины или же у местного нотариуса родственницей, однако для этого мать военного также должна покинуть оккупированный Бердянск, добавили специалисты.

Ранее мы рассказывали, что военнослужащие имеют право на выплату всей суммы зарплаты в течение одного года после ранения и начала лечения. Для продления выплат — необходимо пройти еще раз медкомиссию.

Также мы писали, что есть целый список выплат, предусмотренных для раненых военнослужащих. В частности, бойцам предоставляют право получать единовременную денежную помощь.