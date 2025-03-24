Виплати за загиблих бійців — чому дехто не зможе отримати 15 млн грн

Людина тримає грошові купюри. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Держава гарантує родинам загиблих військових надання грошової допомоги у 15 млн гривень. Проте існують деякі труднощі в оформленні через особливості порядку її призначення.

Про це йдеться на порталі "Юристи.ua".

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Проблеми з оформленням виплат родичами загиблих бійців

На сайті в одному з повідомлень громадяни розповідають про складну ситуацію з отриманням виплат за загиблого захисника на війні. Вона полягає в тому, що з рідних залишилася тільки матір, яка перебуває в окупованому Бердянську і через важку хворобу не має можливості виїхати. Єдина, хто може допомогти з оформленням, рідна тітка загиблого, яка виїхала за кордон.

"Чи має ця ситуація якесь вирішення? Чи може вона з Бердянська якось сканувати документи та відправити, зв'язатись з юристом, щоб він допоміг, або зробити довіреність. Знову-таки, не виїзджаючи з окупації через хворобу. В самій Україні близьких немає. Є рідна сестра матері, яка поки знаходиться в Польщі, але в разі чого може приїхати в Україну допомогти. Ще питання. Який термін появи близьких для розв'язання питання з цими виплатами?" — йдеться у зверненні.

Пояснення юристів щодо труднощів з отриманням коштів

За словами фахівців, ситуація є дуже складною щодо її вирішення. Для отримання допомоги члени родини загиблого бійця повинні звернутися до будь-якого Терцентру комплектування та соціальної підтримки, розташованого на підконтрольній території України, не пізніше трьох років з дати смерті, вказаної у свідоцтві про смерть.

Оформлюють відповідну допомогу на загальних підставах. Якщо заяву подає представник за довіреністю, її має засвідчити нотаріус, зокрема, за кордоном — у консульстві України. Заяву потрібно підписати або особисто, або представником за законом (для неповнолітніх дітей та громадян, визнаних недієздатними).

Щодо того, чи може громадянка з Бердянська відсканувати документи та відправити, зв'язавшись з юристом для допомоги, юристи відповіли, що нотаріус в Україні не має права робити довіреність без особистої присутності матері військового, навіть якщо будуть всі необхідні документи.

"Довіреності же, які зроблені на ТОТ, українськими нотаріусами не визнаються", — уточнюють юристи.

Єдиним варіантом залишається посвідчення довіреності за кордоном у консульстві України або ж у місцевого нотаріуса родичкою, однак для цього матір військового також повинна залишити окупований Бердянськ, додали фахівці.

Раніше ми розповідали, що військовослужбовці мають право на виплату усієї суми зарплати упродовж одного року після поранення та початку лікування. Для продовження виплат — необхідно пройти ще раз медкомісію.

Також ми писали, що є цілий список виплат, передбачених для поранених військовослужбовці. Зокрема, бійцям надають право отримувати одноразову грошову допомогу.