Налогообложение криптовалют — как изменятся правила с нового года

Криптовалюта в руке. Фото: TETChange

Правительство Украины приняло Национальную стратегию доходов Украины (НСГУ) на период с 2024 по 2030 годы. Она выступает ключевой дорожной картой для реформирования налоговой и таможенной систем страны и включает изменения в правила налогообложения криптовалюты.

Об этом рассказывает LIGA ZAKON.

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Изменения в правилах налогообложения криптовалют в Украине

Что касается налогообложения криптовалют, то Украина планирует учитывать инициативы ЕС, в частности, изменения в Директиву № 2006/112/ЕС от 28 ноября 2006 года "Об общей системе налога на добавленную стоимость". Эти изменения включают в себя налогообложение операций с различными видами виртуальных активов, таких как взаимозаменяемые токены (non-fungible tokens), которые используются как цифровое представление объектов интеллектуальной собственности.

Основным аспектом при разработке налоговых подходов является обеспечение налоговых органов качественной информацией для эффективного контроля. В июне 2023 года Комитет по фискальным вопросам ОЭСР утвердил "Систему отчетности о криптоактивах" (CARF) и внес изменения в Общий стандарт отчетности (CRS), создающий международные стандарты автоматического обмена информацией по налоговым вопросам.

Какие реформы предлагают

Согласно планам, в 2024 году будет проведен анализ налогообложения виртуальных активов привлечением международных партнеров для разработки принципов, отвечающих стандартам ЕС по обмену информацией (DAC8) и инициативам ОЭСР. Эти принципы станут основой проекта закона, который внесет изменения в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения операций с виртуальными активами.

Детальнее о Нацстратегии доходов 2024-2030

Стратегия определяет план поэтапной реализации реформ в области налоговой и таможенной систем, включая внутреннюю реформу налоговых и таможенных органов, восстановление доверия налогоплательщиков и внедрение новых налоговых инициатив. НСГУ определяет стратегическое видение будущей системы доходов Украины, направленное на укрепление фискальной устойчивости страны и соответствие европейским стандартам.

"Речь идет о внедрении европейских практик контрольных процедур, совместном контроле на западной границе по принципу "единой остановки", технической модернизации пунктов пропуска, цифровизации и автоматизации процессов, обмена информацией и многом другом", — отметил премьер-министр Украины Денис Шмигаль .

Что еще нужно знать

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль назвал приоритетные задачи украинской евроинтеграции на 2024 год. Самые главные из них – продолжение "транспортного" и "экономического" безвизов с ЕС, а также и получение "промышленного".

Также мы писали о том, что криптовалютный рынок предоставляет широкий выбор активов, но не только Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH) привлекают инвесторов. Есть менее известные альтокины, которые стоят менее $1, но имеют потенциал для роста. Важно отметить, что такие виртуальные монеты связаны с высоким уровнем риска.