Повышение зарплаты и субсидия: когда выплату могут уменьшить или отменить

Деньги в руках на фоне платежных квитанций. Фото: Новини.LIVE

Повышение зарплаты — это всегда приятная новость, особенно на фоне постоянного роста цен. Но для получателей субсидии здесь есть некоторые "подводные камни". Дело в том, что увеличение дохода влияет на размер пособия. Его могут уменьшить, а при определенных условиях — и вовсе прекратить выплату. В то же время сама надбавка к зарплате не лишает права на субсидию автоматически: все зависит от дохода.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Kadroland.

Как повышение зарплаты может повлиять на субсидию

Жилищная субсидия зависит от среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Заработная плата входит в этот доход. Поэтому после повышения оклада возможны разные ситуации.

Если доход вырос незначительно, человек, скорее всего, продолжит получать субсидию. В то же время ее размер может уменьшиться.

Если же доход существенно увеличился, субсидию могут значительно уменьшить или вообще прекратить, если по результатам расчета домохозяйство уже считается способным самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

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То есть важен не сам факт повышения оклада, а то, как изменился общий доход домохозяйства.

Когда Пенсионный фонд пересматривает субсидию

Пенсионный фонд дважды в год — в марте и августе — автоматически пересматривает размер жилищной субсидии. Если среднемесячный совокупный доход домохозяйства увеличился или уменьшился более чем на 50%, производится автоматический перерасчет без необходимости дополнительного обращения гражданина.

Поэтому после повышения зарплаты работнику не нужно самостоятельно отказываться от субсидии. Ее размер будет определяться по установленным правилам в зависимости от доходов домохозяйства.

Может ли работник отказаться от повышения

Именно из-за получения субсидии у работника нет оснований требовать, чтобы ему не повышали оклад. Закон не запрещает повышать оклады работникам, получающим субсидию. Также работодатель не обязан учитывать наличие у работника субсидии при определении размера заработной платы.

Право на субсидию является вопросом взаимоотношений работника с Пенсионным фондом, а не работодателя.

Как правило, оклады или тарифные ставки повышаются сразу для всех работников на соответствующих должностях, а не для конкретных лиц. Поэтому наличие у работника субсидии не является основанием для того, чтобы оставлять ему прежний оклад.

Что делать, если из-за повышения дохода субсидия уменьшится

Работнику следует учитывать, что увеличение зарплаты может повлиять на размер государственной помощи. Но это не означает, что повышение оклада автоматически лишает его субсидии.

Если после изменения дохода возникнут обстоятельства, влияющие на право на субсидию или ее размер, о них необходимо своевременно сообщать в Пенсионный фонд.

Несвоевременное уведомление о таких обстоятельствах может привести не только к изменению размера помощи, но и к необходимости вернуть государству средства, полученные без соответствующего права.

Можно ли работать меньше

Чтобы избежать недоразумений с субсидией после повышения заработка, работнику может быть целесообразно оформить неполную занятость. В таком случае он может получать те же средства, что и раньше, но работать меньше.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут получить субсидию на приобретение твердого печного топлива для отопления жилья. В частности, помощь рассчитывается исходя из нормы до 2 тонн топлива на домохозяйство при предельной стоимости 4 600 гривен за тонну, а фактическая сумма зависит от доходов семьи.

Также Новини.LIVE писали, что украинцам могут назначить субсидию в размере 0 гривен, и это не означает автоматический отказ в помощи. Размер выплаты могут пересмотреть при следующем перерасчете, если изменятся доходы семьи, тарифы или состав домохозяйства.