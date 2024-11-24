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Засуха ударила по урожаю — какие культуры рентабельны в этом году

24 ноября 2024 13:02
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Рентабельность сельского хозяйства — как меняется рынок
Напольный склад ФХ "Сузір'я". Фото: Kurkul
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Длительная засуха повлияла на урожайность сельскохозяйственных культур в 2024 году. Самыми рентабельными остаются подсолнечник, пшеница и рапс.

Об этом сообщил соучредитель фермерского хозяйства "Сузір'я" Дмитрий Губарев в интервью для Kurkul.

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Фермер из Кировоградской области рассказал, что засуха, которая в этом году длилась пять месяцев, и жара до 39°C сильно повлияли на посевы, в частности на подсолнечник и сою.

В ФХ "Сузір'я", по его словам, урожайность подсолнечника снизилась с 3,5 т/га до 2,5 т/га, сои - с 2,5 т/га до 1,1 т/га. Не в лучшем состоянии были и зерновые культуры такие как пшеница.

пшеница
Семена для посева на складе. Фото: Kurkul

Губарев отметил, что почти ежегодно самой рентабельной культурой в Украине остается подсолнечник.

"Также можно выделить рапс, который является очень рентабельной культурой, но с ним в нашем регионе есть определенные проблемы со всходами. Дело в том, что в оптимальные сроки сева у нас никогда нет влаги. В четыре из семи лет нет влаги для хороших всходов рапса. Поэтому, если есть хорошие всходы, — рапс является одной из самых рентабельных культур", — отметил фермер.

Он добавил, если всходов рапса нет, то его успешно засевают подсолнечником и получают также нормальную рентабельность.

В ФХ "Сузір'я" считают, что пшеница также является одной из самых стабильных культур в плане прибыльности. 

"Все остальное может быть рентабельным сегодня, а завтра — нет. Например, в прошлом году соя была самой рентабельной культурой. В этом году мы прогнозировали, что она будет наименее рентабельной, потому что было посеяно очень много сои. Но засуха внесла свои коррективы. Поэтому имеем рентабельность, близкую к нулю", — подчеркнул аграрий.

пшеница
Урожай пшеницы. Фото: Kurkul

Он подчеркнул, что цена достаточно сильно зависит от урожая. Например, если урожайность была на 15-20% меньше, чем в прошлом году, то и цена будет немного больше, на 20-25%, чем в прошлом году.

"Вот имеем сейчас такую интересную ситуацию по гороху. Мы его сеем потому, что он должен быть в севообороте после подсолнечника. И прибыльным для нас он никогда не был. Но вот в этом году в Индии, где он очень популярен, неурожай, поэтому цена выросла. Сейчас уже 15 тысяч грн за тонну. А в прошлом году цена 12 тысяч грн была в январе. Это была пиковая цена", — подчеркнул Губарев.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что программа "Зерно из Украины" спасла от голода миллионы людей по всему миру. В общей сложности украинский экспорт продовольствия обеспечивает 400 миллионов человек в 100 странах.

Ранее мы писали о том, что в конце ноября цены на ячмень в Украине продолжают расти, что связано с низким урожаем, ростом затрат на производство и высоким спросом на мировом рынке.

Мы также выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и что в ноябре цены на пшеницу .

Еще мы сообщали о том, сколько в Украине стоит тонна кукурузы , сои и подсолнечника .

сельское хозяйство фермеры пшеница подсолнечник соя продовольствие

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