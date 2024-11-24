Рентабельність сільського господарства — як змінюється ринок

Підлоговий склад ФГ ''Сузір’я''. Фото: Kurkul

Тривала посуха вплинула на врожайність сільськогосподарських культур у 2024 році. Найрентабельнішими залишаються соняшник, пшениця та ріпак.

Про це повідомив співзасновник фермерського господарства "Сузір’я" Дмитро Губарєв у інтерв'ю для Kurkul.

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Фермер з Кіровоградщини розповів, що посуха, яка цього року тривала п'ять місяців, та спека до 39 °C сильно вплинули на посіви, зокрема на соняшник і сою.

У ФГ "Сузір’я", за його словами, урожайність соняшника знизилася з 3,5 т/га до 2,5 т/га, сої — з 2,5 т/га до 1,1 т/га. Не у кращому стані були й зернові культури, такі як пшениця.

Насіння для посіву на складі. Фото: Kurkul

Губарєв зауважив, що майже щороку найрентабельнішою культурою в Україні залишається соняшник.

"Також можна виділити ріпак, який є дуже рентабельною культурою, але з ним у нашому регіоні є певні проблеми зі сходами. Річ у тім, що в оптимальні терміни сівби у нас ніколи немає вологи. У чотири із семи років немає вологи для гарних сходів ріпаку. Тому, якщо є гарні сходи, — ріпак є однією з найрентабельніших культур", — зазначив фермер.

Він додав, якщо сходів ріпаку немає, то його успішно засівають соняшником та отримують також нормальну рентабельність.

У ФГ "Сузір’я" вважають, що пшениця також є однією із найстабільніших культур у плані прибутковості.

"Все інше може бути рентабельним сьогодні, а завтра — ні. Наприклад, минулого року соя була найрентабельнішою культурою. Цього року ми прогнозували, що вона буде найменш рентабельною, тому що було посіяно дуже багато сої. Але посуха внесла свої корективи. Тож маємо рентабельність, близьку до нуля", — підкреслив аграрій.

Врожай пшениці. Фото: Kurkul

Він підкреслив, що ціна досить сильно залежить від врожаю. Наприклад, якщо врожайність була на 15-20% менше, ніж минулого року, то і ціна буде трохи більше, на 20-25%, ніж торік.

"От маємо зараз таку цікаву ситуацію по гороху. Ми його сіємо тому, що він повинен бути в сівозміні після соняшника. І прибутковим для нас він ніколи не був. Але от цьогоріч в Індії, де він дуже популярний, неврожай, тому ціна виросла. Зараз вже 15 тисяч грн за тону. А минулого року ціна 12 тисяч грн була в січні. Це була пікова ціна", — наголосив Губарєв.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що програма "Зерно з України" врятувала від голоду мільйони людей в усьому світі. В цілому український експорт продовольства забезпечує 400 мільйонів людей у 100 країнах.

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