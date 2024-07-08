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Пострадавшие из-за атаки на Охматдет получат помощь — детали

8 июля 2024 15:05
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Помощь пострадавшим из-за атаки на Охматдет — открыт сбор средств
Последствия обстрела больницы "Охматдет". Фото: РБК-Украина
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Медицинские учреждения "Добробут", работающие на правом и левом берегу столицы Украины, объявили о бесплатной помощи всем, кто пострадал из-за ракетной атаки на детскую больницу "Охматдет". Также открыт сбор средств.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина".

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Как получить медпомощь пострадавшим

Все пострадавшие при обстреле "Охматдета" и нуждающиеся во врачебной помощи могут обратиться в приемные отделения по адресам:

  • ул. Семьи Идзиковских, 3;
  • пр-т Николая Бажана, 12А.

Все вопросы о срочной бесплатной помощи из-за атаки на "Охматдет" можно уточнить в контакт-центре:

  • 044 495 2 888;
  • 050 495 2 888;
  • 097 495 2 888.

Сбор средств для больницы "Охматдет"

Все неравнодушные, кто имеет возможность помочь финансово, могут вносить благотворительные взносы:

  • на счета НДСЛ "Охматдет", на которые можно делать переводы в разной валюте;
  • открыт сбор на оборудование для больницы ATLAS UNITED 2024 вместе с Детским благотворительным фондом Good Donations.

Все средства будут направлены на восстановление медоборудования.

Также сейчас "Охматдет" нуждается в помощи:

  • в воде в литровых бутылках для пациентов и медперсонала;
  • во фруктах и других продуктах для детей.

Больше об обстреле Киева

Напомним, 8 июля оккупанты совершили массированную ракетную атаку на Киев, взрывы прогремели в нескольких районах. В результате падения обломков есть разрушения и жертвы, в частности, в детской больнице "Охматдет".

Также мы писали, что в результате повторной атаки на Киев днем 8 июля зафиксировано попадание в здание роддома в Днепровском районе столицы. Четверо человек погибли, трое травмированы.

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