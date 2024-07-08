Помощь пострадавшим из-за атаки на Охматдет — открыт сбор средств

Пострадавшие из-за атаки на Охматдет получат помощь — детали
Медицинские учреждения "Добробут", работающие на правом и левом берегу столицы Украины, объявили о бесплатной помощи всем, кто пострадал из-за ракетной атаки на детскую больницу "Охматдет". Также открыт сбор средств.
Об этом сообщает издание "РБК-Украина".
Как получить медпомощь пострадавшим
Все пострадавшие при обстреле "Охматдета" и нуждающиеся во врачебной помощи могут обратиться в приемные отделения по адресам:
- ул. Семьи Идзиковских, 3;
- пр-т Николая Бажана, 12А.
Все вопросы о срочной бесплатной помощи из-за атаки на "Охматдет" можно уточнить в контакт-центре:
- 044 495 2 888;
- 050 495 2 888;
- 097 495 2 888.
Сбор средств для больницы "Охматдет"
Все неравнодушные, кто имеет возможность помочь финансово, могут вносить благотворительные взносы:
- на счета НДСЛ "Охматдет", на которые можно делать переводы в разной валюте;
- открыт сбор на оборудование для больницы ATLAS UNITED 2024 вместе с Детским благотворительным фондом Good Donations.
Все средства будут направлены на восстановление медоборудования.
Также сейчас "Охматдет" нуждается в помощи:
- в воде в литровых бутылках для пациентов и медперсонала;
- во фруктах и других продуктах для детей.
Больше об обстреле Киева
Напомним, 8 июля оккупанты совершили массированную ракетную атаку на Киев, взрывы прогремели в нескольких районах. В результате падения обломков есть разрушения и жертвы, в частности, в детской больнице "Охматдет".
Также мы писали, что в результате повторной атаки на Киев днем 8 июля зафиксировано попадание в здание роддома в Днепровском районе столицы. Четверо человек погибли, трое травмированы.
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