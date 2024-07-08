Допомога постраждалим через атаку на Охматдит — відкрито збір коштів

Наслідки обстрілу лікарні "Охматдит". Фото: РБК-Україна

Медичні заклади "Добробут", що працюють на правому та лівому березі столиці України, оголосили про безкоштовну допомогу всім, хто постраждав через ракетну атаку на дитячу лікарню "Охматдит". Також відкрито збір коштів.

Про це інформує видання "РБК-Україна".

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Всі люди, які постраждалі під час обстрілу "Охматдиту" та потребують лікарської допомоги, можуть звернутися у приймальні відділення за адресами:

вул. Сім’ї Ідзиковських, 3;

пр-т Миколи Бажана, 12А.

Всі питання щодо термінової безоплатної допомоги через атаку на "Охматдит" можна уточнити у контакт-центрі:

044 495 2 888;

050 495 2 888;

097 495 2 888.

Збір коштів для лікарні "Охматдит"

Всі небайдужі, хто має можливість допомогти фінансово, можуть робити благодійні внески:

на рахунки НДСЛ "Охматдит", на які можна робити перекази в різній валюті;

відкрито збір на обладнання для лікарні ATLAS UNITED 2024 разом з Дитячим благодійним фондом Good Donations.

Всі кошти спрямують на відновлення медобладнання.

Також зараз "Охматдит" потребує допомоги:

у питній воді в літрових пляшках для пацієнтів та медперсоналу;

у фруктах та інших продуктах для дітей.

Більше про обстріл Києва

Нагадаємо, 8 липня окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Київ, вибухи пролунали в кількох районах. Внаслідок падіння уламків є руйнації та жертви, зокрема, в дитлікарні "Охматдит".

Також ми писали, що внаслідок повторної атаки на Київ вдень 8 липня зафіксоване влучання у будівлю пологового будинку у Дніпровському районі столиці. Четверо людей загинули, троє травмовані.