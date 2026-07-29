Помощь в 80 000 грн: какие должности гарантируют 10 месячных пенсий

Женщина за компьютером, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В Украине отдельным работникам сферы образования, здравоохранения, социального обеспечения, профессиональным спортсменам и артистам при назначении пенсии по возрасту предоставляется единовременная денежная помощь в размере 10 месячных пенсий. Известно, при каких условиях гарантируется соответствующее право и как оформить выплаты в 2026 году.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на положения закона № 1058-IV.

Кто может претендовать на 10 пенсий сразу

Право на 10 пенсий прописано в разделе XV "Заключительные положения" закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Помощь предоставляется лицам, работавшим на должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет. Речь идет о:

Работниках образования, здравоохранения и социального обеспечения; Спортсменах — заслуженных мастерах спорта, мастерах спорта международного класса и членах сборных команд; Артистах театрально-концертных/зрелищных учреждений, компаний и коллективов.

Единовременная помощь предоставляется не всем работникам соответствующих профессий, поскольку необходимо одновременно выполнить все условия законодательства. Среди ключевых условий — наличие определенного количества страхового стажа на должностях, гарантирующих право на пенсию за выслугу лет.

Минимальные требования к стажу в 2026 году:

для женщин — не менее 30 лет;

для мужчин — не менее 35 лет.

Нормы законодательства позволяют суммировать периоды работы на разных должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет.

Льготный расчет не предусмотрен, в частности, периоды работы в инфекционных/психиатрических учреждениях не засчитываются в двойном размере.

Чтобы претендовать на 10 пенсий сразу, на день достижения пенсионного возраста — 60 лет — необходимо официально работать на должностях, гарантирующих право на назначение пенсии за выслугу лет. Учреждения должны быть государственной или коммунальной формы собственности.

В то же время периоды работы в частных учреждениях не зачисляются в спецстаж, дающий право на такие выплаты.

Помощь в размере 10 пенсий выплачивается только при первом назначении пенсии, а также если человек впервые оформляет пенсию по возрасту. Право на единовременную выплату не предоставляется, если ранее человеку уже назначали один из следующих видов пенсии:

пенсия за выслугу лет;

пенсия по инвалидности;

другой вид пенсионного обеспечения.

Как рассчитывается 10-кратная денежная помощь

Согласно действующим правилам, размер единовременной денежной помощи не может превышать 10 месячных пенсий, установленных на дату назначения пенсии по возрасту.

При расчете ежемесячная сумма пенсии, рассчитанная в соответствии со ст. 27 и 28 закона № 1058, умножается на десять.

В частности, если назначенный размер пенсии по возрасту будет равен 8 000 грн, то в итоге единовременная выплата составит:

8 000 грн × 10 = 80 000 грн.

Единовременная помощь выплачивается вместе с первой выплатой ежемесячной пенсии. Она финансируется из госбюджета через органы Пенсионного фонда и не облагается налогом.

Отдельно подавать заявление на оформление единовременной выплаты не требуется. Если данные в пенсионном деле подтвердят выполнение всех условий, ПФУ назначит выплату автоматически вместе с первой пенсией по возрасту.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в августе для некоторых категорий населения предусмотрены усиленные социальные гарантии в виде повышенной минимальной пенсии. В этом году размер гарантированной финансовой поддержки был увеличен. Во время военного положения на отдельную помощь могут рассчитывать родственники военных, погибших при защите страны от российской агрессии.

Также Новини.LIVE писали, что некоторым категориям граждан Пенсионный фонд предоставляет гарантированную минимальную пенсию, которая существенно превышает стандартную сумму в 2 595 грн. Речь идет о выплате 16 500 грн вместе с надбавками и повышениями. На такой размер могут рассчитывать некоторые граждане с инвалидностью II группы.