Пособие на уход после 80 лет: дадут ли деньги, если у пенсионера есть дети

Уход за пенсионеркой, деньги в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Украинцам, которым исполнилось 80 лет, стоит знать, что государство может назначить пособие на уход. Но есть нюанс: одного только возраста недостаточно. При рассмотрении заявления учитывается не только состояние здоровья человека, но и то, есть ли рядом родственники, которые могут помочь.

Есть ли шанс на доплату у тех, у кого есть дети, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на юристов На пенсии.

Специалисты советуют не спешить со сбором документов, а сначала обратиться за консультацией в орган социальной защиты, ЦНАП или к представителям местной громады. Там сразу скажут, есть ли шансы получить выплату именно в вашей ситуации и какие документы понадобятся.

Назначат ли пособие, если есть дети

Многие думают, что если у пожилого человека есть сын или дочь, то о пособии можно забыть. На самом деле такая возможность существует.

Орган социальной защиты обязательно проверит, могут ли дети ухаживать за родителями. Но каждую ситуацию рассматривают индивидуально.

Например, пособие могут назначить, если дети:

сами уже являются пенсионерами или имеют инвалидность;

живут за границей;

их местонахождение неизвестно;

по разным другим причинам не могут ухаживать за родителями.

В таких случаях могут запросить дополнительные документы для подтверждения этих обстоятельств.

С чего начать оформление

Первый шаг — записаться к семейному врачу. Если он подтвердит, что человеку требуется постоянный посторонний уход, выдаст направление в врачебно-консультативную комиссию (ВКК).

Заключение ВКК является одним из основных документов, без которого оформить пособие не получится.

Какие документы понадобятся

Обычно необходимо подготовить:

заявление;

паспорт и идентификационный код;

пенсионное удостоверение;

заключение ВКК о необходимости постоянного постороннего ухода;

декларацию о доходах (если её потребуют);

другие документы, если их запросит орган социальной защиты.

После этого документы подают в ЦНАП или управление социальной защиты населения, и останется только дождаться решения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что для ВПЛ изменят правила выплаты пенсий. Верховная Рада отменила специальные условия для назначения и получения пенсий для ВПЛ, поэтому переселенцы будут получать их на тех же условиях, что и другие украинцы.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы могут получить денежную выплату ко Дню Независимости. Если же вы планируете оформлять базовую социальную помощь, волноваться не стоит — эти средства не будут учитываться в доходе семьи. Поэтому они не повлияют ни на право получать помощь, ни на её размер.