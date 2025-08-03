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Услуга lifecell за 99 грн — что могут купить украинцы

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 15:22
У lifecell есть услуга за 99 грн — что получат абоненты
Человек держит смартфон в руках. Фото: Unsplash

Сегодня почти все смартфоны поддерживают установку сразу двух SIM-карт. Телефон с двумя номерами — это об удобстве и безопасности. Услугу по подключению второго номера предоставляют и украинские мобильные операторы, в том числе lifecell.

Редакция Новини.LIVE объясняет, как абонентам lifecell купить второй номер и сколько это сейчас стоит.

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Подробнее о дополнительном номере lifecell

Мобильный оператор предлагает услугу "Второй номер", как говорится на Facebook-странице компании, всем своим абонентам.

"Второй номер создан для тех, кто хочет оставлять собственный номер только для общения с близкими и ценит свое мобильное пространство", — отмечается в сообщении.

Как активировать услугу

Для этого абонентам не нужно покупать дополнительную SIM-карту. Так, получить еще один номер можно:

  • если набрать номер *878#;
  • в приложении My lifecell выбрать раздел Услуги и нажмите на "Второй номер",

Стоит эта услуга 99 гривен за 4 недели пользования.

О чем еще стоит знать

Напомним, в одном из украинских высших учебных заведений заработало первое открытое 5G-пространство. Речь идет о Киевском авиационном институте, в котором студенты и преподаватели могут протестировать самый быстрый доступ к сети.

Ранее мы рассказывали, что между Украиной и Европейским Союзом заработает так называемый "роуминговый безвиз". Ожидается, что это произойдет уже в 2026 году. Узнавайте также, как изменятся тарифы мобильных операторов в августе.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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