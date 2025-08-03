У lifecell є послуга за 99 грн — що отримають абоненти

Людина тримає смартфон у руках. Фото: Unsplash

Сьогодні майже усі смартфони підтримують встановлення одразу двох SIM-карток. Телефон з двома номерами — це про зручність та безпеку. Послугу з підключення другого номера надають й українські мобільні оператори, зокрема й lifecell.

Редакція Новини.LIVE пояснює, як абонентам lifecell купити другий номер та скільки це зараз коштує.

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Детальніше про додатковий номер lifecell

Мобільний оператор пропонує послугу "Другий номер", як йдеться на Facebook-сторінці компанії, усім своїм абонентам.

"Другий номер створений для тих, хто хоче залишати власний номер тільки для спілкування з близькими та цінує свій мобільний простір", — зазначається у повідомленні. ​

Як активувати послугу

Для цього абонентам не потрібно купувати додаткову SIM-картку. Так, отримати ще один номер можна:

якщо набрати номер *878#;

у застосунку My lifecell обрати розділ Послуги та натисніть на "Другий номер",

​Коштує ця послуга 99 гривень за 4 тижні користування.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, в одному з українських вищих навчальних закладів запрацював перший відкритий 5G-простір. Йдеться про Київський авіаційний інститут, у якому студенти та викладачі можуть протестувати найшвидший доступ до мережі.

Раніше ми розповідали, що між Україною та Європейським Союзом запрацює так званий "роумінговий безвіз". Очікується, що це відбудеться вже у 2026 році. Дізнавайтесь також, як зміняться тарифи мобільних операторів у серпні.