У lifecell є послуга за 99 грн — що отримають абоненти

Послуга lifecell за 99 грн — що можуть купити українці
Сьогодні майже усі смартфони підтримують встановлення одразу двох SIM-карток. Телефон з двома номерами — це про зручність та безпеку. Послугу з підключення другого номера надають й українські мобільні оператори, зокрема й lifecell.
Редакція Новини.LIVE пояснює, як абонентам lifecell купити другий номер та скільки це зараз коштує.
Детальніше про додатковий номер lifecell
Мобільний оператор пропонує послугу "Другий номер", як йдеться на Facebook-сторінці компанії, усім своїм абонентам.
"Другий номер створений для тих, хто хоче залишати власний номер тільки для спілкування з близькими та цінує свій мобільний простір", — зазначається у повідомленні.
Як активувати послугу
Для цього абонентам не потрібно купувати додаткову SIM-картку. Так, отримати ще один номер можна:
- якщо набрати номер *878#;
- у застосунку My lifecell обрати розділ Послуги та натисніть на "Другий номер",
Коштує ця послуга 99 гривень за 4 тижні користування.
Про що ще варто знати
Нагадаємо, в одному з українських вищих навчальних закладів запрацював перший відкритий 5G-простір. Йдеться про Київський авіаційний інститут, у якому студенти та викладачі можуть протестувати найшвидший доступ до мережі.
Раніше ми розповідали, що між Україною та Європейським Союзом запрацює так званий "роумінговий безвіз". Очікується, що це відбудеться вже у 2026 році. Дізнавайтесь також, як зміняться тарифи мобільних операторів у серпні.
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