Уплачивается ли налог за международные посылки в 2025 году — украинцам объяснили

Купюры в 1 тысячу и 500 гривен в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Граждане Украины с 2022 года должны платить налог за товары, которые им присылают по почте из-за рубежа. Но важно понимать, что не все международные отправления подлежат налогообложению.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Какие международные посылки не облагаются налогом в Украине

По Закону "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения товаров, перемещаемых (пересылаемых) в международных почтовых и экспресс-отправлениях", не подлежат налогообложению товары, цена которых не превышает 150 евро (7 215 грн).

После того как посылка прибудет на территорию Украины, заказчик получит от перевозчика уведомление о необходимости уплатить налоги и пошлину. Оплатить можно сразу или когда будете забирать посылку в отделении почты.

Какие посылки подлежат налогообложению

За посылку придется платить пошлину, если в ней есть товар, который стоит от 150 евро. Например, как отмечают специалисты "Безоплатной правовой помощи", если стоимость посылки составляет 200 евро, тогда ориентировочная сумма пошлины будет такой:

пошлина = (200 — 150) * 10% = 5 евро;

НДС = (50 + 5) * 20% = 11 евро;

размер таможенных платежей составят — пошлина 5 евро + НДС 11 евро = 16 евро (770 грн) — именно такую сумму нужно будет оплатить по прибытии посылки.

При этом окончательная стоимость может быть другой, ведь все зависит от курса валют, установленного Национальным банком Украины (НБУ) на дату оформления таможенных документов.

Нюансы налогообложения нескольких посылок на одного или нескольких заказчиков

Если стоимость всех заказанных вами посылок больше 150 евро, тогда нужно проверить, кто является отправителем:

если все посылки отправлял один и тот же отправитель на один заказ в Украину, то таможенные платежи оплачивает получатель;

если каждая посылка имеет разных отправителей и едет отдельными заказами, покупатель получит каждую посылку без уплаты НДС и пошлины.

Напомним, что украинцы довольно часто организуют различные благотворительные сборы, чтобы поддержать финансово какого-то человека. Однако не все граждане знают, что некоторая благотворительная помощь в Украине облагается налогом. Узнавайте также, кому из украинцев разрешили не платить налоги.