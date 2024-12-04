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Посылки без очередей — как оформить заказ на Новой Почте

4 декабря 2024 14:05
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Самообслуживание на Новой Почте — как отправлять посылки без очередей
Терминал Новой Почты. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Компания Новая Почта внедрила новые функции для самостоятельной отправки посылок через мобильное приложение. Это позволяет клиентам избегать очередей в отделениях и удобнее совершать отправку.

Об этом сообщает пресс-служба Новой Почты.

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Как самостоятельно отправлять посылки на Новой почте

Процесс создания экспресс-накладной в мобильном приложении Новая почта включает три шага:

  1. Нажатие на опцию "Создать посылку".
  2. Внесение данных об отправителе, получателе и самой посылке.
  3. Завершение создания накладной.

После этого клиент может посетить отделение для сканирования штрихкода.

Компания предоставляет полный спектр услуг самообслуживания, охватывающий упаковку посылок на дому, создание накладных онлайн, электронную оплату и отслеживание отправлений.

Для удобства клиентов Новая Почта предлагает несколько вариантов упаковки: через онлайн магазин shop.novaposhta.ua, в отделении или с помощью собственных материалов. Отправить посылку можно тремя способами: через зону самообслуживания в отделении, с помощью оператора или с помощью курьера.

После отправки клиенты могут легко отслеживать статус посылки через бизнес-кабинет или мобильное приложение.

Что еще стоит знать

Напомним, на рынке логистических услуг соревнуются Укрпочта и Новая Почта, обе предлагают доставку посылок по разным тарифам. Однако различия между ними не ограничиваются только ценой — скорость доставки также варьируется. Поэтому возникает вопрос, где выгоднее отправлять посылки, учитывая время, необходимое для доставки.

Мы также рассказывали, что Новая Почта намерена выйти на рынок Соединенных Штатов Америки в 2025 году. Основная цель компании – стать ключевым участником международной почтово-логистической индустрии и занять заметную позицию на глобальном рынке.

Новая почта приложение почта услуги посылки

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