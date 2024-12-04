Самообслуживание на Новой Почте — как отправлять посылки без очередей

Терминал Новой Почты. Фото: УНІАН

Компания Новая Почта внедрила новые функции для самостоятельной отправки посылок через мобильное приложение. Это позволяет клиентам избегать очередей в отделениях и удобнее совершать отправку.

Об этом сообщает пресс-служба Новой Почты.

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Как самостоятельно отправлять посылки на Новой почте

Процесс создания экспресс-накладной в мобильном приложении Новая почта включает три шага:

Нажатие на опцию "Создать посылку". Внесение данных об отправителе, получателе и самой посылке. Завершение создания накладной.

После этого клиент может посетить отделение для сканирования штрихкода.

Компания предоставляет полный спектр услуг самообслуживания, охватывающий упаковку посылок на дому, создание накладных онлайн, электронную оплату и отслеживание отправлений.

Для удобства клиентов Новая Почта предлагает несколько вариантов упаковки: через онлайн магазин shop.novaposhta.ua, в отделении или с помощью собственных материалов. Отправить посылку можно тремя способами: через зону самообслуживания в отделении, с помощью оператора или с помощью курьера.

После отправки клиенты могут легко отслеживать статус посылки через бизнес-кабинет или мобильное приложение.

Что еще стоит знать

Напомним, на рынке логистических услуг соревнуются Укрпочта и Новая Почта, обе предлагают доставку посылок по разным тарифам. Однако различия между ними не ограничиваются только ценой — скорость доставки также варьируется. Поэтому возникает вопрос, где выгоднее отправлять посылки, учитывая время, необходимое для доставки.

Мы также рассказывали, что Новая Почта намерена выйти на рынок Соединенных Штатов Америки в 2025 году. Основная цель компании – стать ключевым участником международной почтово-логистической индустрии и занять заметную позицию на глобальном рынке.