Обмен иностранной валюты в Украине — с какими деньгами возникнут проблемы

Некоторые украинские банки неохотно принимают как поврежденные, так и устаревшие долларовые банкноты. Поэтому гражданам приходится доплачивать за то, чтобы иностранную валюту таки взяли на обмен.

Какие купюры являются проблемными

Как сообщали ранее в Национальном банке Украины, речь идет о купюрах:

с несколькими повреждениями;

значительно изношены (старыми);

порванные;

с пятнами краски.

Обменять такие купюры можно после обращения в Нацбанк: регулятор отправит их в иностранный банк-корреспондент и заменит.

При этом не стоит забывать о комиссии, которая взимается за обмен поврежденной купюры. Размер колеблется от 5 до 50%:

в банках она может быть ниже;

посредники отдают деньги сразу, однако устанавливают большую комиссию.

Какие купюры можно сдавать на обмен

Это купюры:

на которых есть только небольшие потертости;

с небольшими надписями (площадью до 200 мм);

на которых есть до трех пятен до 5 миллиметров каждое;

с надрывами до 3 мм;

Также в обменники и банки можно приносить купюры с проколами до 1 мм.

Что еще стоит знать

Напомним, что валютно-обменные операции в Украине доступны только совершеннолетним гражданам, иностранцам с правом легального пребывания на территории нашего государства и юридическим лицам, осуществляющим деятельность через уполномоченных представителей. То есть, купить иностранную валюту не удастся украинцам, которые еще не достигли совершеннолетия.

Напомним, что валютно-обменные операции в Украине доступны только совершеннолетним гражданам, иностранцам с правом легального пребывания на территории нашего государства и юридическим лицам, осуществляющим деятельность через уполномоченных представителей. То есть, купить иностранную валюту не удастся украинцам, которые еще не достигли совершеннолетия.