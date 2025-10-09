Видео
Дата публикации 9 октября 2025 18:05
Обмен иностранной валюты в Украине — с какими деньгами возникнут проблемы
Доллары в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Некоторые украинские банки неохотно принимают как поврежденные, так и устаревшие долларовые банкноты. Поэтому гражданам приходится доплачивать за то, чтобы иностранную валюту таки взяли на обмен.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно.

Читайте также:

Какие купюры являются проблемными

Как сообщали ранее в Национальном банке Украины, речь идет о купюрах:

  • с несколькими повреждениями;
  • значительно изношены (старыми);
  • порванные;
  • с пятнами краски.

Обменять такие купюры можно после обращения в Нацбанк: регулятор отправит их в иностранный банк-корреспондент и заменит.

При этом не стоит забывать о комиссии, которая взимается за обмен поврежденной купюры. Размер колеблется от 5 до 50%:

  • в банках она может быть ниже;
  • посредники отдают деньги сразу, однако устанавливают большую комиссию.

Какие купюры можно сдавать на обмен

Это купюры:

  • на которых есть только небольшие потертости;
  • с небольшими надписями (площадью до 200 мм);
  • на которых есть до трех пятен до 5 миллиметров каждое;
  • с надрывами до 3 мм;

Также в обменники и банки можно приносить купюры с проколами до 1 мм.

Что еще стоит знать

Напомним, что валютно-обменные операции в Украине доступны только совершеннолетним гражданам, иностранцам с правом легального пребывания на территории нашего государства и юридическим лицам, осуществляющим деятельность через уполномоченных представителей. То есть, купить иностранную валюту не удастся украинцам, которые еще не достигли совершеннолетия.

Ранее мы рассказывали, что некоторую валюту США не удастся обменять, даже если она является действительным платежным средством. Известно, каких долларов это касается. Узнавайте также, как изменится курс евро в Украине в ближайшее время.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
