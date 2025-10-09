Обмін іноземної валюти в Україні — з якими грошима виникнуть проблеми

Долари в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Деякі українські банки не охоче приймають як пошкоджені, так і застарілі доларові банкноти. Тож громадянам доводиться доплачувати за те, щоб іноземну валюту таки узяли на обмін.

Які купюри є проблемними

Як повідомляли раніше у Національному банку України, йдеться про купюри:

з кількома пошкодженнями;

значно зношені (старі);

порвані;

з плямами фарби.

Обміняти такі купюри можна після звернення до Нацбанку: регулятор відправить їх до іноземного банку-кореспондента та замінить.

При цьому не варто забувати про комісію, яка стягується за обмін пошкодженої купюри. Розмір коливається від 5 до 50%:

у банках вона може бути нижчою;

посередники віддають гроші одразу, однак встановлюють більшу комісію.

Які купюри можна здавати на обмін

на яких є лише невеликі потертості;

з невеликими написами (площею до 200 мм);

на яких є до трьох плям до 5 міліметрів кожна;

з надривами до 3 мм;

Також в обмінники та банки можна приносити купюри з проколами до 1 мм.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що валютно-обмінні операції в Україні доступні лише повнолітнім громадянам, іноземцям з правом легального перебування на території нашої держави та юридичним особам, які провадять діяльність через уповноважених представників. Тобто, купити іноземну валюту не вдасться українцям, які ще досягли повноліття.

