Пошкоджені й застарілі долари — чи мають їх приймати банки

Пошкоджені й застарілі долари — чи мають їх приймати банки

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 18:05
Обмін іноземної валюти в Україні — з якими грошима виникнуть проблеми
Долари в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Деякі українські банки не охоче приймають як пошкоджені, так і застарілі доларові банкноти. Тож громадянам доводиться доплачувати за те, щоб іноземну валюту таки узяли на обмін.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що про це відомо. 



Які купюри є проблемними 

Як повідомляли раніше у Національному банку України, йдеться про купюри:

  • з кількома пошкодженнями; 
  • значно зношені (старі);
  • порвані;
  • з плямами фарби.

Обміняти такі купюри можна після звернення до Нацбанку: регулятор відправить їх до іноземного банку-кореспондента та замінить.

При цьому не варто забувати про комісію, яка стягується за обмін пошкодженої купюри. Розмір коливається від 5 до 50%:

  • у банках вона може бути нижчою;
  • посередники віддають гроші одразу, однак встановлюють більшу комісію.

Які купюри можна здавати на обмін

  • на яких є лише невеликі потертості;
  • з невеликими написами (площею до 200 мм);
  • на яких є до трьох плям до 5 міліметрів кожна;
  • з надривами до 3 мм;

Також в обмінники та банки можна приносити купюри з проколами до 1 мм.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, що валютно-обмінні операції в Україні доступні лише повнолітнім громадянам, іноземцям з правом легального перебування на території нашої держави та юридичним особам, які провадять діяльність через уповноважених представників. Тобто, купити іноземну валюту не вдасться українцям, які ще досягли повноліття.

Раніше ми розповідали, що деяку валюту США не вдасться обміняти, навіть якщо вона є дійсним платіжним засобом. Відомо, яких доларів це стосується. Дізнавайтесь також, як зміниться курс євро в Україні найближчим часом. 

НБУ гроші банки валюта обмінники обмін
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
