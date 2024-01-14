Некоторые штрафы за нарушение ПДД можно оплатить по скидке 50%

Авто на улице Киева. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине некоторые штрафы за нарушение ПДД можно оплатить со скидкой 50%. Это предусмотрено ч.1 ст.300-1 КУоАП.

Об этом сообщает Дорожный адвокат.

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Какие штрафы за нарушение ПДД можно оплатить с 50% скидкой

По украинскому законодательству, украинцы имеют право уплатить штрафы за нарушение ПДД со скидкой 50% в течение 10 дней со дня вручения или отказа от вручения постановления. Однако для этого есть определенные условия.

Итак, со скидкой можно оплатить только следующие штрафы:

за превышение скорости, зафиксированное камерами автоматической фиксации;

за нарушение условий парковки или стоянки, зафиксированных в режиме фото- или видеосъемки.

За нарушение правил дорожного движения, зафиксированных правоохранителями лично на месте остановки авто, скидка 50% не применяется.

Условия уплаты штрафа со скидкой

Для того чтобы уплатить штраф за нарушение ПДД со скидкой 50%, нужно выполнить оплату в первые 10 дней со дня фактического получения постановления или со дня, когда водитель отказался получать такое постановление. В случае оплаты вышеуказанного срока, скидка применяться не будет. В полном размере уплатить штраф нужно будет в течение 30 дней.

Следует отметить, что оплата 50% от штрафа за нарушение ПДД, на которое не распространяется скидка, грозит водителю увеличением суммы штрафа. То есть вместо скидки водитель заплатит 200% штрафа. При отказе от оплаты может быть наложен арест на банковские счета и имущество.

Напомним, что в Украине от 1 января 2024 года возобновят свою работу 19 комплексов автоматической фиксации правонарушений ПДД. В разных городах будет установлен еще 31 новый прибор контроля скорости. В Патрульной полиции рассказали, где именно водителей будут ожидать повышенные меры по контролю их движения на дороге.