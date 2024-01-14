Деякі штрафи за порушення ПДР можна сплатити за знижкою 50%

Порушення ПДР — які штрафи можна сплатити зі знижкою
В Україні деякі штрафи за порушення правил дорожнього руху можна сплатити зі знижкою 50%. Це передбачено ч.1 ст.300-1 КУпАП.
Про це повідомляє Дорожній адвокат.
Які штрафи за порушення ПДР можна сплатити з 50% знижкою
За українським законодавством, українці мають право сплатити штрафи за порушення ПДР зі знижкою 50%упродовж 10 днів з дня вручення чи відмови від вручення постанови. Проте для цього існують певні умови.
Отже, зі знижкою можна сплатити лише такі штрафи:
- за перевищення швидкості, яке було зафіксоване камерами автоматичної фіксації;
- за порушення умов паркування або стоянки, зафіксованих у режимі фото- або відеозйомки.
За порушення правил дорожнього руху, які були зафіксовані правоохоронцями особисто на місці зупинки авто, знижка 50% не застосовується.
Умови для сплати штрафу зі знижкою
Для того, щоб сплатити штраф за порушення ПДР зі знижкою 50%, треба виконати оплату у перші 10 днів з дня фактичного отримання постанови або з дня, коли водій відмовився отримувати таку постанову. У разі сплати понад вищевказаний строк, знижка застосовуватись не буде. У повному розмірі сплатити штраф треба буде упродовж 30 днів.
Варто зазначити, що оплата 50% від штрафу за порушення ПДР, на який не поширюється знижка, загрожує водію збільшенням суми штрафу. Тобто замість знижки водій сплатить 200% штрафу. У разі відмови від оплати може бути накладено арешт на банківські рахунки та майно.
Нагадаємо, що в Україні від 1 січня 2024 року відновлять свою роботу 19 комплексів автоматичної фіксації правопорушень правил дорожнього руху. У різних містах довстановлять також ще 31 новий прилад контролю швидкості. У Патрульній поліції розповіли, де саме водіїв очікуватимуть підвищені заходи контролю їх руху на дорозі.
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