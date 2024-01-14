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Порушення ПДР — які штрафи можна сплатити зі знижкою

14 січня 2024 16:33
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Деякі штрафи за порушення ПДР можна сплатити за знижкою 50%
Авто на вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

В Україні деякі штрафи за порушення правил дорожнього руху можна сплатити зі знижкою 50%. Це передбачено ч.1 ст.300-1 КУпАП.

Про це повідомляє Дорожній адвокат.

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Які штрафи за порушення ПДР можна сплатити з 50% знижкою

За українським законодавством, українці мають право сплатити штрафи за порушення ПДР зі знижкою 50%упродовж 10 днів з дня вручення чи відмови від вручення постанови. Проте для цього існують певні умови.

Отже, зі знижкою можна сплатити лише такі штрафи: 

  • за перевищення швидкості, яке було зафіксоване камерами автоматичної фіксації; 
  • за порушення умов паркування або стоянки, зафіксованих у режимі фото- або відеозйомки.

За порушення правил дорожнього руху, які були зафіксовані правоохоронцями особисто на місці зупинки авто, знижка 50% не застосовується.

Умови для сплати штрафу зі знижкою

Для того, щоб сплатити штраф за порушення ПДР зі знижкою 50%, треба виконати оплату у перші 10 днів з дня фактичного отримання постанови або з дня, коли водій відмовився отримувати таку постанову. У разі сплати понад вищевказаний строк, знижка застосовуватись не буде. У повному розмірі сплатити штраф треба буде упродовж 30 днів.

Варто зазначити, що оплата 50% від штрафу за порушення ПДР, на який не поширюється знижка, загрожує водію збільшенням суми штрафу. Тобто замість знижки водій сплатить 200% штрафу. У разі відмови від оплати може бути накладено арешт на банківські рахунки та майно.

Нагадаємо, що в Україні від 1 січня 2024 року відновлять свою роботу 19 комплексів автоматичної фіксації правопорушень правил дорожнього руху. У різних містах довстановлять також ще 31 новий прилад контролю швидкості. У Патрульній поліції розповіли, де саме водіїв очікуватимуть підвищені заходи контролю їх руху на дорозі.

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ПДР

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