Porsche представила новый гибридный 911, поскольку все больше потребителей отдают им предпочтение.

Porsche представила первую гибридную версию своего культового спорткара — сколько он стоит
Во вторник, 28 мая, компания Porsche представила первую гибридную версию своего самого известного спортивного автомобиля 911. По мнению производителя, этот шаг может помочь электродвигателям стать более популярными в автомобилях с высокими эксплуатационными характеристиками.
Об этом сообщает CNN.
Каким будет гибридный Porsche 911
Как отмечается, подобный шаг немецкого автопроизводителя направлен на эволюцию одного из самых известных автомобилей в мире. Из-за экономии топлива без ущерба мощности, гибриды стали обычным явлением во многих типах транспортных средств. Они становятся все более популярны в Соединенных Штатах, в то время, как продажи чисто электрических моделей начали замедляться.
Компания Porsche, которая входит в немецкий автомобильный концерн Volkswagen AG, уже продает гибридные модели. Среди них внедорожник Cayenne e-Hybrid и четырехдверный автомобиль Panamera e-Hybrid. Впрочем, именно 911 впервые получит гибридную силовую установку.
Изначально гибрид будет доступен только в одной версии автомобиля — высокопроизводительном 911 Carrera GTS. Электродвигатель встроен в восьмиступенчатую коробку передач. Основным двигателем выступит шестицилиндровый ДВС. Новая модель 911 имеет мощность до 532 лошадиных сил, что на 59 лошадиных сил больше, чем у нынешней модели Carrera GTS.
Чем известен Porsche 911
В мире существует не так много автомобилей, которые настолько же связаны с бензиновыми двигателями как 911. Кроме того, лишь немногие автопроизводители имеют в своем портфолио модель, которая может сравниться с легендарной 911. Хотя в наши дни Porsche продает гораздо больше внедорожников, чем спортивных автомобилей, 911 все еще остается основной моделью автопроизводителя. Даже внедорожники Porsche Macan и Cayenne с закругленными краями и скошенным капотом в своем дизайне отсылают до 911.
Porsche Cayenne e-Hybrid и Panamera e-Hybrid — это подключаемые гибриды, аккумуляторы которых можно заряжать как от зарядного устройства для электромобилей, так и от собственного двигателя автомобиля. 911 Carrera GTS будет полностью автономным гибридом, заряжаемым только мощностью двигателя и торможения.
Помимо гибридов, Porsche также продает полностью электрические автомобили Taycan и новый электрический внедорожник Macan. Но руководители заявили, что 911 станет последним Porsche, который станет полностью электрическим, потому что его инженерные решения являются уникальными и квинтэссенцией бренда.
Если убрать двигатель, установленный сзади, который придает автомобилю характерную форму и ощущение перегруженности вождения, это будет уже не 911. Новая гибридная модель, в которой, как и прежде, бензиновый двигатель установлен сзади, будет максимально близка к электрическому 911, сохраняя при этом свою оригинальность.
Хотя продажи электромобилей в США продолжают расти, в последние месяцы темпы роста резко замедлились. Между тем, продажи гибридов растут быстрее. Вину за замедление продаж электромобилей возлагают на относительно высокие цены на продаваемые модели и на отсутствие надежных общедоступных зарядных устройств. Гибриды, как правило, дешевле и не требуют зарядного устройства.
Однако этот конкретный гибрид не будет дешевым. Цены на Porsche 911 Carrera GTS 2025 года стартуют от 165 000 долларов.
Водитель-испытатель Porsche проехал на гибриде по знаменитой немецкой гоночной трассе Нюрбургринг за 7 минут и 17 секунд. Это на 8,7 секунды быстрее, чем у 911 Carrera GTS текущего поколения. Нюрбургринг — извилистая и сложная трасса, поэтому улучшение времени также указывает на то, что управляемости автомобиля не мешает дополнительный вес аккумуляторов и электродвигателей.
Презентация новой гибридной версии состоялась примерно через 60 лет после того, как Porsche выпустила первый 911. Он был представлен в 1963 году, но не пошел в производство до 1964 года. Это был более крупный и мощный автомобиль, ставший развитием модели Porsche 356.
Напомним, австралийская автомобильная ассоциация (AAA) провела тестирование автомобилей на эффективность топлива. В результате выяснилось, что 15 из 21 модели исследованных машин потребляли больше топлива, чем рекламировалось.
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