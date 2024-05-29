Porsche представила новый гибридный 911, поскольку все больше потребителей отдают им предпочтение.

Гибрид 911 Carrera GTS. Фото: Porsche

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Во вторник, 28 мая, компания Porsche представила первую гибридную версию своего самого известного спортивного автомобиля 911. По мнению производителя, этот шаг может помочь электродвигателям стать более популярными в автомобилях с высокими эксплуатационными характеристиками.

Об этом сообщает CNN.

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Каким будет гибридный Porsche 911

Как отмечается, подобный шаг немецкого автопроизводителя направлен на эволюцию одного из самых известных автомобилей в мире. Из-за экономии топлива без ущерба мощности, гибриды стали обычным явлением во многих типах транспортных средств. Они становятся все более популярны в Соединенных Штатах, в то время, как продажи чисто электрических моделей начали замедляться.

Компания Porsche, которая входит в немецкий автомобильный концерн Volkswagen AG, уже продает гибридные модели. Среди них внедорожник Cayenne e-Hybrid и четырехдверный автомобиль Panamera e-Hybrid. Впрочем, именно 911 впервые получит гибридную силовую установку.

Изначально гибрид будет доступен только в одной версии автомобиля — высокопроизводительном 911 Carrera GTS. Электродвигатель встроен в восьмиступенчатую коробку передач. Основным двигателем выступит шестицилиндровый ДВС. Новая модель 911 имеет мощность до 532 лошадиных сил, что на 59 лошадиных сил больше, чем у нынешней модели Carrera GTS.

Чем известен Porsche 911

В мире существует не так много автомобилей, которые настолько же связаны с бензиновыми двигателями как 911. Кроме того, лишь немногие автопроизводители имеют в своем портфолио модель, которая может сравниться с легендарной 911. Хотя в наши дни Porsche продает гораздо больше внедорожников, чем спортивных автомобилей, 911 все еще остается основной моделью автопроизводителя. Даже внедорожники Porsche Macan и Cayenne с закругленными краями и скошенным капотом в своем дизайне отсылают до 911.

Porsche Cayenne e-Hybrid и Panamera e-Hybrid — это подключаемые гибриды, аккумуляторы которых можно заряжать как от зарядного устройства для электромобилей, так и от собственного двигателя автомобиля. 911 Carrera GTS будет полностью автономным гибридом, заряжаемым только мощностью двигателя и торможения.

Помимо гибридов, Porsche также продает полностью электрические автомобили Taycan и новый электрический внедорожник Macan. Но руководители заявили, что 911 станет последним Porsche, который станет полностью электрическим, потому что его инженерные решения являются уникальными и квинтэссенцией бренда.

Если убрать двигатель, установленный сзади, который придает автомобилю характерную форму и ощущение перегруженности вождения, это будет уже не 911. Новая гибридная модель, в которой, как и прежде, бензиновый двигатель установлен сзади, будет максимально близка к электрическому 911, сохраняя при этом свою оригинальность.

Хотя продажи электромобилей в США продолжают расти, в последние месяцы темпы роста резко замедлились. Между тем, продажи гибридов растут быстрее. Вину за замедление продаж электромобилей возлагают на относительно высокие цены на продаваемые модели и на отсутствие надежных общедоступных зарядных устройств. Гибриды, как правило, дешевле и не требуют зарядного устройства.

Однако этот конкретный гибрид не будет дешевым. Цены на Porsche 911 Carrera GTS 2025 года стартуют от 165 000 долларов.

Водитель-испытатель Porsche проехал на гибриде по знаменитой немецкой гоночной трассе Нюрбургринг за 7 минут и 17 секунд. Это на 8,7 секунды быстрее, чем у 911 Carrera GTS текущего поколения. Нюрбургринг — извилистая и сложная трасса, поэтому улучшение времени также указывает на то, что управляемости автомобиля не мешает дополнительный вес аккумуляторов и электродвигателей.

Презентация новой гибридной версии состоялась примерно через 60 лет после того, как Porsche выпустила первый 911. Он был представлен в 1963 году, но не пошел в производство до 1964 года. Это был более крупный и мощный автомобиль, ставший развитием модели Porsche 356.

Porsche 911 дебютировал в 1963 году, первоначально как 901, а затем сменил название на то, которое используется сегодня. Фото: Porsche

Напомним, австралийская автомобильная ассоциация (AAA) провела тестирование автомобилей на эффективность топлива. В результате выяснилось, что 15 из 21 модели исследованных машин потребляли больше топлива, чем рекламировалось.

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